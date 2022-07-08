Україна попливе і перетвориться на "Сахару": синоптики попередили про нестерпну погоду

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні на вихідних, 9 і 10 липня, буде з проливними дощами. Як повідомляють синоптики, спекотної погоди варто чекати в деяких областях.

У західних областях вдень стовпчики термометрів піднімуться вище 25 градусів, у Львівській та Івано-Франківській областях 21-23. Синоптики обіцяють дощі з грозами.

На півдні денна температура наблизиться до 32-градусної позначки. Очікуються дощі з грозами, крім Херсонської області.

У центральних областях у суботу прогнозують дощ, вдень 26-28 градусів.

У Сумській та Чернігівській областях вдень очікується 27-29 градусів, дощитиме.

У східних областях 9 липня буде тепло, без опадів. Температура в Харківській, Донецькій і Луганській областях 32-34 градуси.

У Києві та області буде дощ з грозою. Температура вночі +14-16, вдень +25 +27.

читайте такожПрикмети на 9 липня: що не можна робити і як не потрапити в біду

Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

Читайте також: