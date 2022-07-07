Україну "підморозить": синоптики назвали дати різкої зміни погоди

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні помітно зіпсується в найближчі дні. Як повідомляють синоптики, спека відступить і гримітиме у всіх регіонах.

Спека ослабне в південній частині України і в східних областях приблизно 10-11 липня - тоді температура повітря знизиться до комфортних позначок.

Північні, західні і частина центральних регіонів вже зараз можуть вільно гуляти на вулиці навіть в розпал дня. Що стосується погоди на 8 липня, то не передбачається істотних опадів, але спека все ж переважатиме на Півдні, Сході та Полтавській області з Дніпропетровської від +28 до +34 градусів.

На заході, півночі та більшості центральних областей свіжа погода від +22 до +28 градусів вдень.

"У Києві якісь серйозні опади - навряд чи, температура повітря 8-го липня коливатиметься близько + 25 градусів", - додала синоптик Наталка Діденко.

читайте такожПрикмети на 8 липня: що не можна робити і як не потрапити в біду

Погода в Україні на найближчі 2 тижні

Погода на серпень

За словами синоптика, в перші 10 днів останнього літнього місяця буде сонячно, іноді навіть жарко. Опадів не очікується, а атмосфера почне потроху охолоджуватися приблизно на п'ятий день цього проміжку часу. Незважаючи на це, збережуться дуже теплі дні.

читайте такожВ Україну увірветься рання і дуже холодна осінь: синоптики дали прогноз

Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

Читайте також: