Україна зануриться в туман: синоптики попередили про небезпеку і повернення спеки

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні весь вересень прохолодна і дуже дощова. Як каже синоптик Наталка Діденко, 15 Вересня прогнозуються помірні дощі в більшості областей, а також тумани.

Майже всі регіони України, за винятком південних, в четвер намокнуть під невеликими дощами.

Жителі півдня, можливо, зможуть побачити сонце. Крім того, в ранкові та нічні години будуть спостерігатися тумани.

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"Крім сезонної романтичної краси вони погіршують видимість і водіям можуть істотно ускладнювати рух, особливо в нічні та ранкові години", - підкреслила Діденко.

Температура повітря подекуди трохи нагадуватиме літо, наприклад, у південних областях стовпчик термометра вдень підніметься до +22 +26 градусів.

Прохолодніше, але цілком комфортно буде на сході України і в Чернівецькій області з +18 +23 градусів. На решті територій протягом дня прогнозується +15 +19 градусів тепла.

У Києві очікується хмарна і волога погода, оскільки до вечора почнеться дощ.

Максимальна температура повітря коливатиметься на рівні +16 градусів.

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Якою буде зима в Україні

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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