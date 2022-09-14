Сніговий циклон увірветься в Україну: синоптик назвав дату атаки потужного удару стихії

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні у найближчі дні буде досить різкою. Як повідомив народний синоптик Стас Щедрін, варто приготуватися до чергового потужного і навіть снігового циклону, що стоїть на порозі.

Синоптик зазначає, що циклон спровокує досить контрастну погоду.

За його словами, найближчим часом у більшості регіонів країни спостерігатиметься нестійкий погодний характер.

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Так, з четверга, 15 вересня, в країні, крім півночі, очікується потепління до +17...+ 24 градусів, яке протримається чотири дні.

"З 17 по 21 вересня в південних і центральних областях пройдуть сильні зливи з потужними грозами і шквалами. Водночас у Карпатах можливий сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, пориви вітру", - повідомляє синоптик.

Така нестійка погода триватиме до кінця місяця.

Подібних контрастів з сонцем, зливами і снігом - ще буде багато, додав синоптик.

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Якою буде зима в Україні

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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