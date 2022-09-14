Сніговий циклон увірветься в Україну: синоптик назвав дату атаки потужного удару стихії

Нестійка та холодна погода триватиме до кінця місяця.
Погода в Україні у найближчі дні буде досить різкою. Як повідомив народний синоптик Стас Щедрін, варто приготуватися до чергового потужного і навіть снігового циклону, що стоїть на порозі.
Синоптик зазначає, що циклон спровокує досить контрастну погоду.
За його словами, найближчим часом у більшості регіонів країни спостерігатиметься нестійкий погодний характер.
Так, з четверга, 15 вересня, в країні, крім півночі, очікується потепління до +17...+ 24 градусів, яке протримається чотири дні.
"З 17 по 21 вересня в південних і центральних областях пройдуть сильні зливи з потужними грозами і шквалами. Водночас у Карпатах можливий сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, пориви вітру", - повідомляє синоптик.
Така нестійка погода триватиме до кінця місяця.
Подібних контрастів з сонцем, зливами і снігом - ще буде багато, додав синоптик.
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Якою буде зима в Україні
Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.
Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.
У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.
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