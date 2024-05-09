Вдарять заморозки: синоптик сказала, у яких областях похолодає

Дощів буде мало – вони скоро налетять лише на дві області. Синоптик розповіла, якою буде погода у найближчі дні.

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Погода в Україні - знову вдарять заморозки/ unsplash.com

Погода в Україні знову стане холоднішою. У найближчу ніч місцями ймовірні заморозки у східних, північних та центральних областях нашої держави.

Про це розповіла синоптик Наталія Діденко. Вона зазначила, що найближчим часом у нашій країні особливого тепла не передбачається, погода буде прохолодною.

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"Одразу скажу – скільки бачить синоптичне око, особливого тепла, тим паче, спеки в Україні найближчим часом не передбачається. Так, помірно, так, комфортно, вдень десь в межах +13…+19 градусів, часом десь вискочать градуси за межі +20-ти, але атмосфера швиденько зажене градуси назад, у теперішні межі", – зазначила синоптик.

Тепліше буде лише на півдні України та на Закарпатті, але навіть там переважно очікується свіжа погода.

Погода в Україні 10 травня

У п’ятницю, 10 травня, максимальна температура повітря в Україні становитиме +14…+18 градусів, у південній частині та на Закарпатті +19…+21 градус.

Антициклон, який у п’ятницю ще продовжуватиме панувати на території нашої держави, відганятиме дощі, тому в цей день буде малохмарно і сонячно.

"Хіба що "хвіст" атмосферного фронту зумовить місцями невеликий дощ на Сумщині, Чернігівщині та в другій половині дня збільшиться хмарність на Київщині", – додала Діденко.

Погода в Україні 10 травня/ meteoprog

Погода в Києві 10 травня

У Києві 10 травня не буде істотних опадів, але після обіду на небі побільшає хмар.

У столиці України вночі буде +3…+5 градусів, а вдень повітря прогріється до +17 градусів.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Погода в Україні на вихідних

У суботу, 11 травня, невеликі дощі місцями пройдуть у західних областях, у центральних областях та на сході, а на Провідну неділю опадів в Україні не передбачається.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що будуть заморозки -4 градуси і грози – Україну накриває холодна погода. У низці областей заморозки вночі та вранці будуть не лише на ґрунті, але місцями також у повітрі до 0…-4 градусів. Синоптик розповів про погоду на тиждень.

Також раніше синоптик назвала дату, коли припиняться заморозки в Україні. Заморозки у найближчі дні ще будуть спостерігатися в більшості областей України. Вони будуть як на ґрунті, так і в повітрі.

Нагадаємо, раніше синоптики також попередили, що влупить 5-градусний мороз, і розповіли, коли в Україну прийде потепління. Синоптики оголосили І та ІІ рівень небезпечності. Але вже через декілька днів заморозки припиняться.

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