Влупить 5-градусний мороз: коли в Україну прийде потепління

Синоптики оголосили І та ІІ рівень небезпечності. Але вже через декілька днів заморозки припиняться.

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Прогноз погоди в Україні на 9 травня / фото: pixabay

Погода в Україні 9 травня буде місцями дощовою. Синоптики попереджають про заморозки. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

З 8 по 11 травня в Україні буде триматися надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такий рівень протримається майже на території всієї країни, крім Волинської, Рівненської, Закарпатської, Житомирської, Чернігівської, Сумської, Кіровоградської, Харківської, Одеської та Миколаївської областей.

"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", - йдеться у повідомленні. відео дня

Також в Укргідрометцентрі попереджають про те, що 9 та 10 травня в Україні очікуються заморозки - до 5 градусів морозу. Синоптики оголосили І та ІІ рівень небезпечності.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що в Україну йде західний антициклон Thomas з високим атмосферним тиском. Очікується, що вже 11 травня заморозки припиняться.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 9 травня / фото: ventusky

Погода 9 травня

В Україні 9 травня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощі у Карпатах та в Криму. Вітер в цей день буде північний та північно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, на Чернігівщині та Сумщині сильні заморозки 0-3°, у південній частині та на Закарпатті 7-12° тепла; вдень 15-20°, у північних, східних, Полтавській та Черкаській областях 10-15° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить 0 градусів

За даними meteoprog, 9 травня в Україні буде прохолодно, але сухо. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +8...+21 градуса. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до 0...+12 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 9 травня / фото: meteoprog

Погода 9 травня у Києві

У Києві 9 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 10-15°, у Києві вночі 4-6°, вдень 12-14° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 9 травня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Нагадаємо, синоптик дав прогноз погоди на травень 2024 і розповів, де в Україні буде тепло, а які регіони заллє дощами. Загалом травень в Україні буде дощовим та не спекотним, прогнозують синоптики.

Погода в Україні впродовж тижня з 6 по 12 травня буде нестійкою з грозовими дощами, похолоданням та заморозками. Також відчуватимуться коливання атмосферного тиску. Про це розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кибальчич.

У середині тижня в Україну прийде арктична повітряна маса, внаслідок чого в усіх областях істотно знизиться температура повітря. Особливо сильно похолодає в північних, центральних і східних областях - уночі та вранці там спостерігатимуться заморозки не лише на ґрунті, а й подекуди також у повітрі до 0...-4 градусів.

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