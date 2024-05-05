Будуть заморозки -4 градуси і грози: Україну накриває холодна погода

У низці областей заморозки вночі та вранці будуть не лише на ґрунті, але місцями також у повітрі до 0…-4 градусів.

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Погода в Україні стане холоднішою - будуть заморозки -4 градуси і грози/ unsplash.com

Погода в Україні упродовж тижня, з 6 по 12 травня, буде нестійкою з грозовими дощами, похолоданням та заморозками. Також відчуватимуться коливання атмосферного тиску.

У середині тижня в нашу державу прийде арктична повітряна маса, внаслідок чого у всіх областях суттєво знизиться температура повітря. Особливо сильно похолоднішає у північних, центральних та східних областях – там вночі та вранці будуть спостерігатися заморозки не лише на ґрунті, але місцями також у повітрі до 0…-4 градусів. Таким прогнозом погоди на тиждень поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

відео дня

Погода почне поступово стабілізуватися, а температура підвищуватися лише у вихідні, 11 та 12 травня.

Погода в Україні 6 травня

У понеділок, 6 травня, вночі без істотних опадів, вдень у північних та західних областях пройдуть грозові дощі, місцями з градом та шквалистим посиленням вітру до 15-20 м/с. На решті території країни без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 градусів, вдень +20…+25.

Погода в Україні 6 травня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 7 травня

У вівторок, 7 травня, вночі у західних та північних областях, вдень у більшості регіонів України, за винятком південного сходу пройдуть дощі з грозами, подекуди сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с. Вітер західний/ південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 градусів, вдень +20…+26, у північно-західних областях +13…+18 градусів.

Погода в Україні 7 травня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 8 травня

У середу, 8 травня, у центральних, південних та східних областях, а також у Карпатах та на Закарпатті очікуються короткочасні дощі, місцями грози. У північних та північно-західних областях без опадів. Вітер північної чверті, 7-12 м/с. Температура повітря вночі у Поліссі та північних областях +1…+6 градусів, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0…-3 градуси; у решті регіонів +7…+12. Вдень максимальна температура становитиме +13…+18 градусів, у Карпатах +5…+10.

Погода в Україні 8 травня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 9 травня

У четвер, 9 травня, в Україні переважно без опадів, лише у Криму та Карпатах пройдуть дощі, у високогір'ї з мокрим снігом. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині та Криму вдень окремі пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 градусів, у північній половині +1…+6, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-4 градуси. Вдень в Україні +10...+17.

Погода в Україні 9 травня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 10 травня

У п'ятницю, 10 травня, очікується малохмарна погода без опадів по всій країні. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 градусів, у північних, центральних та східних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-4. Вдень повітря прогріється до +13...+18 градусів.

Погода в Україні 10 травня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 11 травня

У суботу, 11 травня, в Україні переважно без опадів, лише у Карпатах та Криму пройдуть вдень короткочасні дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +17...+22.

Погода в Україні 12 травня

У неділю, 12 травня, у Криму та Карпатах очікуються невеликі дощі з грозами, в решті регіонів країни без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у південних областях північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 градусів , вдень +19…+24.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні – останні новини

Раніше синоптики попереджали про негоду на Великдень – будуть заморозки і грозові дощі. Синоптики попереджали про те, що у деяких областях України будуть дощі.

Також раніше повідомлялося, що на Україну обрушився потужний геомагнітний шторм – штормити буде майже 2 тижні. Найпотужніший спалах цієї магнітної бурі сягнув майже восьми балів.

Нагадаємо, в Україні вдарять заморозки – синоптик сказала, де різко похолодає. Зниження температури повітря почнеться з північних та західних областей, а всередині тижня навіть будуть заморозки.

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