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Коли припиняться заморозки в Україні: синоптик назвала дату

Альона Вороніна
8 травня 2024, 14:12
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Заморозки у найближчі дні ще будуть спостерігатися в більшості областей України. Вони будуть як на ґрунті, так і в повітрі.

Заморозки, погода, природа
Погода в Україні - синоптик сказала, коли припиняться заморозки в Україні/ unsplash.com

Погода в Україні в найближчі дні ще буде з нічними заморозками. Вони "навідуватимуться" у більшість областей нашої держави ще кілька ночей підряд і припиняться лише з суботи, 11 травня.

Заморозки будуть спостерігатися як на ґрунті, так і в повітрі. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

відео дня

За її словами, у ніч на четвер, 9 травня, заморозків не буде лише у південних областях України, а також на Закарпатті та в прикарпатських областях.

"Ясна погода вночі (на 9 травня – ред.) дозволить арктичній повітряній масі "доїхати" до України та вистудити повітря та навіть підстилаючу поверхню до заморозків. Лише південна частина, Закарпаття та прикарпатські області уникнуть заморозків. Вночі 10 травня заморозки ще протримаються на сході, півночі та в центрі України, а вже 11-го травня вони припиняться", – розповіла синоптик.

Погода в Україні 9 травня

Діденко попередила, що у четвер, 9 травня, в Україні пануватиме західний антициклон на ім'я Thomas – масштабна область високого атмосферного тиску. Завдяки цьому антициклону цього дня буде суха сонячна погода на значній частині Європейського континенту, включно з Україною.

Тому 9 травня опадів в Україні не очікується, буде малохмарно, світитиме сонечко, зазначила синоптик.

"Завтра вдень максимальна температура повітря становитиме +11…+17 градусів, на північному сході подекуди +9…+11 градусів, у південній частині та в західних областях +15…+20 градусів, на Закарпатті до +22 градусів", – розповіла Діденко.

Погода в Украине 9 мая
Погода в Україні 9 травня/ Facebook Наталія Діденко
Погода в Украине 9 мая
Погода в Україні 9 травня/ meteoprog

Погода в Києві 9 травня

У Києві 9 травня очікується свіжа ясна погода, опадів не очікується. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +2…+5 градусів, на околицях будуть заморозки. Вдень також буде не надто тепло, температура повітря триматиметься на рівні +11…+12 градусів.

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що будуть заморозки -4 градуси і грози – Україну накриває холодна погода. У низці областей заморозки вночі та вранці будуть не лише на ґрунті, але місцями також у повітрі до 0…-4 градусів. Синоптик розповів про погоду на тиждень.

Також раніше повідомлялося, що заморозки накриють більшість областей України – синоптик назвала дати. Похолодання накриє більшу частину території нашої країни, але в той же час відступлять опади.

Нагадаємо, Україну накрила потужна магнітна буря після сильних спалахів на Сонці. Потужність цієї сильної магнітної бурі досягла майже 8-бального рівня.

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