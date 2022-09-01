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Вдарять сильні морози: синоптики розповіли про холодний циклон

1 вересня 2022, 20:49

Україну чекає відразу три бабиних літа та багато морозів.

погода, погода в Україні
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні з приходом осені принесла похолодання. Як повідомляють синоптики, ковдри доведеться дістати майже відразу після настання осені.

"Другу осінь ночі українцям таки доведеться прикривати на ніч вікна і дістати якісь, хоч і не пухові, але ковдри. 2 вересня в північних, західних і в більшості центральних областей очікується (аж важко повірити) всього +6...+10 градусів. У південній частині, східних областях, а також у Чернівецькій та Дніпропетровській областях +10...+16 градусів", - повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, українцям варто чекати бабиного літа тричі за цю осінь.

Видео дня

"Для любителів позазвать бабине літо, хочу повідомити, що воно вже прийшло. В українському помірно-континентальному кліматі бабине літо приходить орієнтовно на Пречисту, 28 серпня, і називають його якимось віковим оксюмороном - молодим бабиним літом. Він триває до 11 вересня", - сказала Діденко.

За її словами, після нього на метеосцену виходить старе бабине літо, це вже відбувається в другій половині вересня і початку жовтня.

"Третє ще не хочеться поки згадувати, але заради паритету скажу - третє бабине літо припадає на середину листопада і вже тоді починаються перші справжні холоди", - додала синоптик.

Карта погоди

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Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть випасти кислотні дощі через бойові дії. Про це заявила кліматолог Євгенія Засядько. При цьому вона додала, що такі дощі не залежать від самих обстрілів.

Також раніше керівник відділу клімату громадської організації Екодія Євгенія Засядько заявила, що в Україні спостерігаються результати кліматичних процесів, до яких призвели дії людства. В результаті спостерігається стрімке збільшення температури, чого досі не було в історії планети.

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