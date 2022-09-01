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Зими не буде? Українців шокували прогнозом через глобальне потепління

1 вересня 2022, 05:05

Європа потерпає від сильної посухи, що свідчить про стрімку зміну клімату, нагадала Євгенія Засядько.

C найближчого понеділка почнеться потепління
/ liveinternet.ru

В Україні спостерігаються результати кліматичних процесів, до яких призвели дії людства, заявила керівник відділу клімату громадської організації Екодія Євгенія Засядько.

В результаті спостерігається стрімке збільшення температури, чого досі не було в історії планети, розповіла вона в інтерв'ю УНІАН.

Кліматолог нагадала про те, що південь Європи страждає від сильної посухи, що свідчить про стрімку зміну клімату.

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При цьому вона нагадала про скорочення холодного періоду в зимові місяці. В останні роки в різних містах країни спостерігалися зовсім безсніжні зими. У підсумку - відсутність нормального снігового покриву взимку робить негативний вплив на кількість води в річках.

"Однак холодний період в зимові місяці буде скорочуватися. Ми вже можемо спостерігати це в різних містах країни, коли взимку майже немає снігу", - додала Засядько.

Раніше провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім.Суботіна НАН України Світлана Бойченко заявила про те, що клімат змінюється, а тому найближчим часом українці спостерігатимуть нетипову для нашої країни погоду.

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