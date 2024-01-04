На Україну насуваються 2 циклони: синоптики назвали дати похолодання й сильних опадів

Нові циклони принесуть вологу погоду, але на довго вони не затримаються. Проте вже за кілька днів в Україну почне знову заходити арктичний холод, будуть морози.

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На Україну насуваються 2 циклони/ unsplash.com

Погода в Україні у п’ятницю, 5 січня, буде вологою, з опадами. На нашу країну насуваються два циклони, які спричинять зміни у погодних умовах.

Проте до обіду антициклон витіснить опади із західних, центральних областей та півдня України. Таким прогнозом поділилася синоптик Наталія Діденко.

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"Завтра (5 січня – ред.) дівчата-циклони, Annelie та далека Brigitta, під впливом яких опиниться Україна, зумовлять вологу погоду. Дощ та мокрий сніг вночі йтимуть практично повсюди, а вдень хлопець-антициклон Hannelore все ж не дасть дівчатам нормально попліткувати і витіснить опади з заходу, центру та півдня", – описала погоду на п’ятницю Діденко.

Також вона показала карту, на якій зображено насування циклонів Annelie та Brigitta на територію нашої держави.

На Україну насуваються два циклони/ Facebook Наталя Діденко

Синоптик зазначила, що на півдні України 5 січня також можливі сонячні прояснення.

Температура повітря упродовж дня буде високою, вона становитиме від +2 до +9 градусів. На півночі нашої країни буде свіжіше – там стовпчики термометрів показуватимуть від -3 до +2 градусів.

Погода в Україні 5 січня/ Укргідрометцентр

Погода у Києві 5 січня

У столиці України в п’ятницю, 5 січня, очікується місцями невеликий дощ чи мокрий сніг. На дорогах буде слизько і мокро.

"Температура повітря упродовж п'ятниці буде дивною. Бо вночі буде від 0 до +3 градусів, а вдень від 0 до -2 градусів морозу. Тому надвечір ожеледиця зміцніє", – зазначила синоптик.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Коли сильно похолодає

Також Діденко розповіла, коли в Україну повернеться суттєве похолодання. Згідно з її попереднім прогнозом, з 7-го січня в Україну почне знову заходити арктичний холод, найсильніші морози найбільш ймовірні на Сумщині та Чернігівщині.

"Проте вже з 11-го січня знову температура повітря почне підвищуватися", – додала синоптик.

У той же час народний синоптик Станіслав Щедрін зазначає, що 7-8-9 січня Україну накриє по справжньому люта зимова погода.

"У південних центральних, південно-західних та східних областях вдарять сильні снігопади та потужні хуртовини, а на заході півночі та північному-сході країни ще й температура повітря знизиться до -10…-15 градусів, вночі подекуди й до -18…-20", – прогнозує Щедрін.

В Україні сильно похолодає 7-8-9 січня, каже народний синоптик Щедрін/ Facebook Станіслав Щедрін

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше кліматолог Віра Балабух розповіла про рекордні температури в Україні. Вона розповіла, яка погода очікує Україну в 2024 році. Погода в нашій державі з кожним роком змінюється. Глобальне потепління дуже вплинуло на планету і ця тенденція зберігається і надалі.

Також кліматолог про небезпеку в 2024 році. Екстремальних погодних умов у нас може бути більше і в наступні роки, каже Віра Балабух.

Крім цього, кліматолог повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні і лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні у ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря упродовж року буде вище норми.

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