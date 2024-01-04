УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

На Україну насуваються 2 циклони: синоптики назвали дати похолодання й сильних опадів

Альона Вороніна
4 січня 2024, 14:17
Нові циклони принесуть вологу погоду, але на довго вони не затримаються. Проте вже за кілька днів в Україну почне знову заходити арктичний холод, будуть морози.

Погода, снег, зима
На Україну насуваються 2 циклони/ unsplash.com

Погода в Україні у п’ятницю, 5 січня, буде вологою, з опадами. На нашу країну насуваються два циклони, які спричинять зміни у погодних умовах.

Проте до обіду антициклон витіснить опади із західних, центральних областей та півдня України. Таким прогнозом поділилася синоптик Наталія Діденко.

відео дня

"Завтра (5 січня – ред.) дівчата-циклони, Annelie та далека Brigitta, під впливом яких опиниться Україна, зумовлять вологу погоду. Дощ та мокрий сніг вночі йтимуть практично повсюди, а вдень хлопець-антициклон Hannelore все ж не дасть дівчатам нормально попліткувати і витіснить опади з заходу, центру та півдня", – описала погоду на п’ятницю Діденко.

Також вона показала карту, на якій зображено насування циклонів Annelie та Brigitta на територію нашої держави.

Погода
На Україну насуваються два циклони/ Facebook Наталя Діденко

Синоптик зазначила, що на півдні України 5 січня також можливі сонячні прояснення.

Температура повітря упродовж дня буде високою, вона становитиме від +2 до +9 градусів. На півночі нашої країни буде свіжіше – там стовпчики термометрів показуватимуть від -3 до +2 градусів.

Погода в Украине 5 января
Погода в Україні 5 січня/ Укргідрометцентр

Погода у Києві 5 січня

У столиці України в п’ятницю, 5 січня, очікується місцями невеликий дощ чи мокрий сніг. На дорогах буде слизько і мокро.

"Температура повітря упродовж п'ятниці буде дивною. Бо вночі буде від 0 до +3 градусів, а вдень від 0 до -2 градусів морозу. Тому надвечір ожеледиця зміцніє", – зазначила синоптик.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Коли сильно похолодає

Також Діденко розповіла, коли в Україну повернеться суттєве похолодання. Згідно з її попереднім прогнозом, з 7-го січня в Україну почне знову заходити арктичний холод, найсильніші морози найбільш ймовірні на Сумщині та Чернігівщині.

"Проте вже з 11-го січня знову температура повітря почне підвищуватися", – додала синоптик.

У той же час народний синоптик Станіслав Щедрін зазначає, що 7-8-9 січня Україну накриє по справжньому люта зимова погода.

"У південних центральних, південно-західних та східних областях вдарять сильні снігопади та потужні хуртовини, а на заході півночі та північному-сході країни ще й температура повітря знизиться до -10…-15 градусів, вночі подекуди й до -18…-20", – прогнозує Щедрін.

Погода в Украине
В Україні сильно похолодає 7-8-9 січня, каже народний синоптик Щедрін/ Facebook Станіслав Щедрін

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше кліматолог Віра Балабух розповіла про рекордні температури в Україні. Вона розповіла, яка погода очікує Україну в 2024 році. Погода в нашій державі з кожним роком змінюється. Глобальне потепління дуже вплинуло на планету і ця тенденція зберігається і надалі.

Також кліматолог про небезпеку в 2024 році. Екстремальних погодних умов у нас може бути більше і в наступні роки, каже Віра Балабух.

Крім цього, кліматолог повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні і лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні у ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря упродовж року буде вище норми.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Реклама

Головне за день

Іран і КНДР озброюють Путіна: війська РФ отримають балістичні ракети - WSJ

Іран і КНДР озброюють Путіна: війська РФ отримають балістичні ракети - WSJ

15:15 Світ
Росія вдарила по Кропивницькому: пошкоджено енергооб'єкт, багато постраждалих

Росія вдарила по Кропивницькому: пошкоджено енергооб'єкт, багато постраждалих

14:51 Україна
На Україну насуваються 2 циклони: синоптики назвали дати похолодання й сильних опадів

На Україну насуваються 2 циклони: синоптики назвали дати похолодання й сильних опадів

14:17 Синоптик
Всі головні новини

Популярне

Вибір вже зроблено: у США розкрили несподіваний сценарій завершення війни 20547

Вибір вже зроблено: у США розкрили несподіваний сценарій завершення війни

До 1000 ракет : НАТО відповість на масовану повітряну атаку РФ по Україні 8992

"До 1000 ракет": НАТО відповість на масовану повітряну атаку РФ по Україні

Коханка Путіна Кабаєва була на голій вечірці Івлєєвої: що буде з гімнасткою 8765

Коханка Путіна Кабаєва була на "голій" вечірці Івлєєвої: що буде з гімнасткою

В інциденті з ракетою, що впала на російське село, з'явився цікавий нюанс - ЗМІ 7500

В інциденті з ракетою, що впала на російське село, з'явився цікавий нюанс - ЗМІ

Останні новини

15:15

Іран і КНДР озброюють Путіна: війська РФ отримають балістичні ракети - WSJ

14:51

Росія вдарила по Кропивницькому: пошкоджено енергооб'єкт, багато постраждалихВідео

14:31

"Не витримало серце": брат Марії Бурмаки помер від ран, отриманих на фронті

14:17

На Україну насуваються 2 циклони: синоптики назвали дати похолодання й сильних опадів

14:13

Легендарний Міккі Рурк закликав збирати гроші для постраждалих від війни українцівВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:09

Кирилу Буданову - 38: цікаві факти з особистого життя і віщі слова про війну

14:05

Це відкриє дорогу до Краматорська: окупанти почали наступ на стратегічне місто

14:00

Лукашенко заборонив себе судити: ЗМІ дізналися про зміни до Конституції Білорусі

13:55

Як правильно розпалити багаття в мангалі: вогонь розгориться навіть у сильну зливу

Реклама
13:45

Чому люди не викидають кавову гущу: як вона допомагає на кухні

13:27

Колишня дружина соліста Quest Pistols і уродженка Маріуполя цинічно оспівала Росію

13:19

Битимуть ракетами кожні 2-3 дні: експерт назвав 2 сценарії обстрілів окупантами України

13:08

Тільки не в смітник: чоловік показав, як зробити із новорічної ялинки миючий спрей

12:31

Путін побоюється наступу на Москву: як він "зібрався" захищатися

12:27

Колишній чоловік Трінчер виступив проти мобілізації блогерів і навів аргументи

12:21

РФ вдарила по підприємству у Кропивницькому: є загиблий і поранені

11:58

"Були в системі з травня": в СБУ розкрили унікальні деталі атаки на "Київстар"

11:50

Чим засіяти землю, щоб не росли бур'яни: дачники розкрили секрет багатого врожаю

11:42

Скандал на кордоні: батька 8 дітей не випустили з України з надуманої причини

11:33

"Просто зіпсував Новий Рік всім": Івана Дорна росіяни "закидали брудом" за концерт

Реклама
11:22

Китайський гороскоп на 4 січня 2024: Змії - щасливий день, Коню - сильна напруга

11:16

Українці заплатять податки за квартири в 2024 році: кому і скільки віддавати до бюджету

11:07

Профільний комітет Ради почав розгляд законопроекту про мобілізацію: що відомо

10:51

У Повітряних силах пояснили, чи можна заздалегідь передбачити ракетні удари окупантів

10:47

Що буде, якщо ходити без шапки: доктор Габорець назвав наслідкиВідео

10:44

Знищити Ту-95 і Ту-22 над територією Росії можливо: полковник ЗСУ назвав спосіб

10:42

За успішною операцією стоїть ГУР: РФ втратила ще один літак Су-34 - ЗМІ

10:14

Два напрямки для наступу: експерт оцінив, куди окупанти підуть після Мар'їнки

10:11

Війська РФ намагаються просунутися під Куп'янськом і Бахмутом: в ISW розкрили деталі

10:05

ШІ створив дівчину мрії кожного чоловіка: Емілі Пеллегріні підкорила Instagram

09:53

Відповідь на ракетні удари Росії: в ЄС заговорили про важливе рішення для України

09:27

Росія готує нові удари: в Укренерго оцінили загрозу колапсу

09:25

Церковне свято 5 січня: що не можна робити на Водохресний святвечір

09:24

Мобілізація по лотереї: Милованова розкритикували у Мережі за ідею щодо призову

09:00

Гороскоп на завтра 5 січня 2024: Ракам - можливість, Левам - розмова з начальством

08:20

Переговори з Путіним про завершення війни: у Байдена оцінили шанси

08:12

Ракети могли дати Україні: США зібралися утилізувати сотні ATACMS - Newsweek

08:12

Чого Путін боїться найбільшеПогляд

07:37

"У нас немає "плану Б": Кулеба сказав, що буде, якщо Захід не дасть Україні зброї

07:00

У Байдена зробили важливу заяву про військову допомогу Україні

Реклама
06:25

Потрібно знайти 6 прихованих слів на картинці: складна загадка на кмітливість

06:10

РФ офіційно неодноразово атакувала територію НАТОПогляд

05:34

Для чого люди кладуть пробки в вазон: проста хитрість, яка врятує ваші рослини

04:37

В інциденті з ракетою, що впала на російське село, з'явився цікавий нюанс - ЗМІ

04:10

"Гаряча" зарядка для схуднення: тренерка показала, як швидко спалити жир на животіВідео

03:50

"Баффі" Сара Мішель Геллар похвалилася палким тілом в купальнику

03:25

Лише найуважніші зможуть знайти число 337 за 10 секунд: оптична ілюзія для геніїв

02:42

Як зробити випічку знову м'якою: 2 способи, які подужає навіть дитина

02:10

Вибір вже зроблено: у США розкрили несподіваний сценарій завершення війни

01:43

Експерт оцінив, чи зможе Україна відбивати удари російських "Кинджалів"

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти