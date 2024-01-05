В Україну прийдуть аномальні температури: де буде +15 градусів, а де -20

Частину території нашої держави накриє сильний мороз, але при цьому в частині областей буде температура до +15. Такий контраст температур спричинить опади.

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Погода Україні у вихідні буде з аномальними температурами – у деяких областях буде +15 градусів, а в деяких -20/ unsplash.com

Погода в Україні у вихідні, 6 і 7 січня, буде нестійкою, відбуватимуться температурні коливання. Не обійдеться без опадів – у деяких областях буде йти сніг, а в деяких – дощ.

При цьому розрив у показниках температури повітря між північними і південними областями буде дуже великим. У той час як в південних областях та Криму очікуються аномально високі температурні показники, які вдень досягатимуть місцями до +10…+15 градусів, на крайній півночі Сумщини та Чернігівщини у нічний час можливе посилення морозів нижче -20 градусів. Таким прогнозом погоди на вихідні поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Метеоролог також зазначив, що через такий контраст температур збережеться погода з опадами: в низці областей буде йти сніг, а в частині регіонів – дощ. Крім цього, він попередив про ожеледицю на дорогах і тротуарах по всій країні, крім півдня.

Погода в Україні 6 січня

Погода в західних областях

У суботу, 6 січня, на заході України будуть невеликі опади у вигляді дощу, снігу і мокрого снігу. Вдень буде йти помірний дощ, на півночі регіону сніг та мокрий сніг. Місцями можливе утворення ожеледі, налипання мокрого снігу, тумани. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі від -3 до +2 градусів, вдень від -1 до +4 градусів, на Прикарпатті та Буковині +3...+8 градусів.

Погода в північних областях

На півночі нашої держави у ніч на суботу опадів не очікується, вдень буде сніг та мокрий сніг. Місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -6...-11 градусів. На Чернігівщині та Сумщині в нічну пору буде ще холодніше – там стовпчики термометрів показуватимуть -11...-16 градусів. Вдень температура становитиме 0...-5.

Погода в центральних областях

У центральних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Варто бути обережними на дорогах, адже подекуди буде ожеледиця. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2...-7 градусів, вдень +1...+6.

Погода на півдні України

На півдні нашої держави буде мінлива хмарність, опадів не очікується. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 градусів, вдень +7...+12.

Погода в східних областях

У східних областях вночі будуть невеликі опади (мокрий сніг, дощ, мряка), вдень без істотних опадів. Місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер вночі північно-західний, 7-12 м/с, вдень змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, вдень -3...+2, місцями -2...-7 градусів.

Погода в Україні 6 січня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 7 січня

Погода в західних областях

На заході нашої держави в неділю, 7 січня, упродовж доби пройдуть помірні, подекуди значні опади у вигляді дощу з переходом у сніг. Місцями буде ожеледь, хуртовина, варто бути обережними на дорогах, адже буде ожеледиця. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі від -16 градусів на Поліссі до +7 градусів на Закарпатті, вдень від -13 градусів на Поліссі до +9 на Закарпатті.

Погода в північних областях

У північних областях в ніч на неділю пройде невеликий сніг, вдень істотних опадів не очікується. На дорогах буде ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -10...-15 градусів, у Чернігівській та Сумській областях -16...-22; вдень -8...-13 градусів, у Чернігівській та Сумській областях -12...-17.

Погода в центральних областях

У центральних областях вночі будуть невеликі опади – падатиме сніг, місцями з дощами. Вдень значний сніг, місцями дощ. Ожеледь, місцями налипання мокрого снігу, вдень місцями хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 градусів, вдень -1...-6.

Погода на півдні України

На півдні України вночі не буде істотних опадів. Вдень буде йти дощ, місцями буде ожеледь. Також синоптик попередив про тумани, через які видимість становитиме 200-500 метрів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +7...+12, на півночі Одеської області близько 0 градусів, у Криму місцями до +15.

Погода в східних областях

У східних областях вночі буде невеликий дощ із мокрим снігом, вдень сніг, місцями з дощем. Ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 градуси, місцями до -10, вдень -4...-9 градусів, місцями до -15.

Погода в Україні 7 січня/ Укргідрометцентр

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні

Раніше синоптик Наталія Діденко попереджала, що на Україну насуваються 2 циклони. Нові циклони принесуть вологу погоду, але на довго вони не затримаються. Проте вже за кілька днів в Україну почне знову заходити арктичний холод, будуть морози.

Нагадаємо, раніше кліматолог Віра Балабух розповіла про рекордні температури в Україні. Вона розповіла, яка погода очікує Україну в 2024 році. Погода в нашій державі з кожним роком змінюється. Глобальне потепління дуже вплинуло на планету і ця тенденція зберігається і надалі.

Також кліматолог розповіла про небезпеку в 2024 році. Екстремальних погодних умов у нас може бути більше і в наступні роки, каже Віра Балабух.

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