Штормовий вітер і -22 градуси: синоптик назвала дату сильного похолодання

У деяких регіонах температура повітря опуститься навіть до -22 градусів, а в частині регіонів буде мокрий сніг та сніг з дощем.

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В Україні буде штормовий вітер і -22 градуси морозу/ unsplash.com

Погода в Україні ускладниться з 7 січня. Упродовж 7, 8 і 9 січня у багатьох регіонах очікуються сильні морози.

Найхолодніше у цей період часу буде на півночі нашої держави – там подекуди температура повітря опускатиметься навіть до -22 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко.

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"7-8-9 січня в Україні – ускладнення погодних умов. Очікується похолодання вдень до -8-12 градусів, вночі до -10-17, на півночі місцями до -18-22 градусів, а в центрі, на заході, сході та в південній частині – сніг, мокрий сніг, на півдні з дощем, ожеледь, налипання мокрого снігу, сильний штормовий вітер", – попередила Діденко.

Погода в Україні 7 січня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 6 січня

У суботу, 6 січня, погода в Україні буде ще відносно теплою. У цей день ще зберігатиметься плюсова температура повітря.

"На Водохреще в Україні ще побуде тепла погода, вдень +1+5 градусів, на півдні та на Закарпатті +6+11 градусів. Проте прийдешнє похолодання вже торкнеться крайньої півночі, там очікується завтра вдень 0-4 градуси морозу", – зазначила синоптик.

Також вона розповіла, що дощ та мокрий сніг 6-го січня пройдуть у західних та північних областях, на решті території України – без істотних опадів.

У Києві Водохреще буде вологим, із мокрим снігом, вдень буде близько нуля градусів.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні

Раніше синоптик Ігор Кібальчич попереджав, що в Україну прийдуть аномальні температури – у деяких регіонах буде +15 градусів, а в деяких -20 градусів. Частину території нашої держави накриє сильний мороз, але при цьому в частині областей буде температура до +15. Такий контраст температур спричинить опади.

Також раніше синоптик Наталія Діденко попереджала, що на Україну насуваються 2 циклони. Нові циклони принесуть вологу погоду, але на довго вони не затримаються. Проте вже за кілька днів в Україну почне знову заходити арктичний холод, будуть морози.

Нагадаємо, раніше кліматолог Віра Балабух розповіла про рекордні температури в Україні. Вона розповіла, яка погода очікує Україну в 2024 році. Погода в нашій державі з кожним роком змінюється. Глобальне потепління дуже вплинуло на планету і ця тенденція зберігається і надалі.

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