Вдарить мороз -13, вітер зноситиме з ніг: синоптик сказав, де погіршиться погода

Опадів у найближчий тиждень буде небагато, снігопади будуть лише подекуди. Але погода в Україні підготувала інші "сюрпризи".

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Погода в Україні в найближчий тиждень буде прохолодною і вітряною/ unsplash.com

Погода в Україні на тиждень, з 4 по 10 грудня, буде прохолодною і вітряною, але з невеликою кількістю опадів. Через потужний антициклон, який буде формуватися над Західним Сибіром, в Україну почне надходити холодна повітряна маса з центральних районів Азії.

Внаслідок антициклону температура повітря у нашій країні знизиться на 5-8 градусів. Оскільки буде підвищений атмосферний тиск, істотних опадів не очікується. Сильніші опади можуть бути лише у східних та південних областях України. Вітер буде переважно східної чверті, поривчастий. Таким прогнозом погоди на тиждень поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Погода в Україні 4 грудня

На більшій територій нашої держави тиждень почнеться без опадів. У понеділок, 4 грудня, дощ з мокрим снігом пройде лише у Криму та Приазов'ї, також невеликий сніг можливий у Карпатах. У північних і західних областях буде ожеледиця на дорогах.

Вітер переважно західної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, на крайньому півдні, в Криму та на Донбасі +2...-3. Вдень максимальна температура становитиме -6…-1 градус, на півдні 0…+5.

Погода в Україні 4 грудня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 5 грудня

Другий день тижня, 5 грудня, у більшості областей нашої держави опадів не очікується. Невеликий сніг пройде лише вночі та вранці місцями у Харківській області. Варто бути обережними на дорогах, адже подекуди буде небезпечна ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у західних областях південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -8...-3 градуси, вдень -5...0, у південній половині 0...+5 градусів.

Погода в Україні 5 грудня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 6 грудня

У середу, 6 грудня, опади будуть лише на частині території нашої держави. Так, дощ і мокрий сніг пройде у південних областях та Криму, а вдень сніг і мокрий сніг також може бути на Закарпатті. У решті регіонів нашої держави істотних опадів не очікується. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер східний/ південно-східний, 7-12 м/с, у Приазов'ї та на Донбасі окремі пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -9...-3 градуси, вдень -5...0. У південних областях та Криму вночі -1...+4 градуси, вдень +1...+6.

Погода в Україні 6 грудня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 7 грудня

У четвер, 7 грудня, у Приазов'ї та східних областях пройде сніг і мокрий сніг, у Криму з дощем. На решті території країни переважно без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у східній половині та у Приазов'ї пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -10...-5 градусів, вдень -5...0. У південних областях вночі -1...+4 градуси, вдень +1...+6.

Погода в Україні 7 грудня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 8 грудня

У п'ятницю, 8 грудня, сніг та мокрий сніг будуть переважно йти на сході України та в Приазов'ї, на решті території країни без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер східний, у західних областях південний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -8...-3 градуси, на півночі до -13; вдень -6...-1 градус. У південній частині та у Криму вночі близько 0 градусів, вдень 0…+5.

Погода в Україні 8 грудня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 9 грудня

У суботу, 9 грудня, в Україні без опадів, на дорогах подекуди буде ожеледиця.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі -10...-4 градуси, вдень -5...0. У західних та південних областях вночі -5...0 градусів, вдень -1...+4.

Погода в Україні 10 грудня

У неділю, 10 грудня, переважно опадів не очікується, лише вдень на крайньому заході буде невеликий сніг із переходом у дощ.

Вітер південно-східний, 9 -14 м/с, місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря на лівобережжі країни вночі -13...-8 градусів, вдень -8...-3; на решті країни вночі -6...-1 градус, вдень -2...+3, в Одеській області та Криму до +8 градусів.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні

Раніше синоптик Наталія Птуха назвала "теплі дати" грудня, коли температура повітря підійматиметься до +15 градусів. На початку грудня через територію України проходитиме атмосферний фронт, який призведе до аномальних температур повітря.

Також раніше повідомлялося, що на Україну насувається новий циклон. Погода в Україні ще більше погіршиться через новий циклон, який прийде з території Польщі з 3 грудня. Цей циклон зачепить західні області нашої держави, повідомила начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометцентру, синоптик Наталія Птуха.

Нагадаємо, раніше синоптик розповіла, якою буде погода на Святого Миколая та чи варто очікувати сніг. На день Святого Миколая в Україні поширюватиметься антициклон, через що атмосферний тиск буде підвищений.

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