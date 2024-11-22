Вдарить мороз -12 і буде мокрий сніг: де в Україні сильно похолодає

У вихідні погода в Україні відзначиться зниженням температури і сильними опадами у вигляді мокрого снігу і дощу.

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Погода в Україні - вдарить мороз -12 і буде мокрий сніг/ УНІАН

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Якою буде погода в Україні у вихідні, 23 і 24 листопада

У яких областях вдарить температура -12 і де буде мокрий сніг

Погода в Україні у вихідні, 23 і 24 листопада, буде нестійкою. У багатьох регіонах очікуються дощі з мокрим снігом і зниження температури повітря.

Мінлива погода у вихідні буде спричинена областю низького тиску та активних атмосферних фронтів із південного заходу. Таким прогнозом погоди поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Також він попередив, що очікуються різкі коливання атмосферного тиску і поривчастий вітер.

"Пройдуть помірні, місцями значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Також посилиться вітер, місцями до 17-22 м/с. У північних та західних областях на дорогах сформується ожеледиця, а також відбудеться тимчасове утворення снігового покриву", – розповів Кібальчич.

Погода в Україні 23 листопада

У західних областях

У західних областях вночі місцями пройде невеликий сніг, вдень невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, вдень -3...+2.

У північних областях

У північних областях вночі очікуються значні опади у вигляді дощу з переходом у мокрий сніг; вдень у Сумській області пройдуть невеликі, часом помірні опади. Вітер вночі південний, вдень північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вдень становитиме -1…+6 градусів. Температура повітря протягом доби зберігатиметься в межах -1…+6.

У центральних областях

У центральних областях впродовж доби пройдуть значні дощі, місцями з мокрим снігом. Вітер південний з переходом на північно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 17-22 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6...+12 градусів, вдень поступово знизиться до +4...+10.

На півдні України

У південній частині країни та у Криму пройдуть дощі, місцями значні. У горах Криму та місцями на Одещині з мокрим снігом. Вітер очікується південний з переходом вдень на північно-західний, 9-14 м/с, вночі пориви 17-22 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10...+15 градусів, вдень відбудеться поступове зниження до +3...+10.

У східних областях

У східних областях вночі очікується місцями невеликий дощ, вдень пройдуть помірні дощі, на Харківщині з переходом у мокрий сніг. Вітер переважатиме південний, 9-14 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура повітря вночі +3...+10 градусів, вдень +9...+14.

Погода в Україні 23 листопада/ windy.com

Погода в Україні 24 листопада

У західних областях

У західних областях вночі без істотних опадів, вдень і ввечері у Карпатах та на Закарпатті місцями пройде сніг та мокрий сніг. Вітер вночі західний, 5-10 м/с, вдень змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -3...-8 градусів, у Карпатах до -12 градусів; вдень -2...+3.

У північних областях

У північних областях істотних опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...-7 градусів, вдень -2...+3.

У центральних областях

У центральних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0...-5 градусів, вдень 0...+5.

На півдні України

У південній частині та у Криму вночі місцями пройде невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2...-3 градусів, вдень +2...+7.

У східних областях

У східних областях вночі очікується мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2...-3 градусів, вдень -1...+4.

Погода в Україні 24 листопада/ windy.com

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що вдарить сильний мороз – стало відомо, у яких областях знизиться температура і буде сніг. Україну накриють опади у вигляді снігу і дощу, а також налетить сильний вітер. Температура повітря ще більше опуститься в мінуси.

Також раніше повідомлялося, що буде потужна хуртовина, снігопади та вітер – на Україну налетить штормова погода. Синоптики оголосили штормове попередження – І рівень небезпечності.

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