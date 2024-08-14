Україну накриє спека понад +30 градусів: стала відома точна дата

Спекотна погода знову повернеться в Україну, стовпчики термометрів будуть зашкалювати.

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Погода в Україні - накриє спека понад +30 градусів/ УНІАН

Погода в Україні знову стане спекотною. Спека буде зашкалювати, починаючи з вихідних 17 і 18 серпня.

У ці дні стовпчики термометрів подекуди будуть значно перевищувати +30 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

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"Найближчий двотижневий атмосферний акорд чітко заявить свої літні права. Ще завтра-післязавтра погода істотно не зміниться, проте з 17-18 серпня спека в Україну повернеться. Температура повітря досягатиме і подекуди значно перевищуватиме +30 градусів", – розповіла синоптикиня.

Погода в Україні 15 серпня – чого очікувати

Діденко розповіла, що у четвер, 15 серпня, в Україні буде домінувати антициклонічний характер погоди, дощів на території нашої держави не очікується.

Стовпчики термометрів упродовж дня триматимуться на рівні від +25 до +29 градусів, на півдні та на Закарпатті очікується температура від +28 до +32 градусів.

Погода в Україні 15 серпня/ meteoprog

Погода в Києві 15 серпня

У Києві 15 серпня буде сухо, сонячно, тепло. Вдень температура повітря становитиме близько +26 градусів.

"З 17-18 серпня і в Києві відновиться спекотна погода", – нагадала Діденко.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що дощі закінчуються – стало відомо, коли в Україну повернеться сильна спека. Синоптики попереджають, що 14 серпня Україна буде під впливом антициклону.

Також раніше повідомлялося, що країну атакував потужний геомагнітний шторм. Потужність магнітної бурі зросла до майже максимальних 9-ти балів.

Нагадаємо, повідомлялося, що весна в Україні починатиметься раніше – вчені розповіли коли і чому. Через зміну клімату в Україні сезони змінять свою продовжуваність, зокрема, весна наставатиме раніше.

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