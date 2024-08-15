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Потужний шторм не відступає: в Україні сильно затягується магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
15 серпня 2024, 03:24
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Потужність геомагнітного шторму сягнула майже максимальної 9-бальної позначки.
магнітна буря, сонце, погода
В Україні сильно затягується магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

В Україні затягується сильна магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря почалася ще 6 серпня. Тоді вона була на рівні 4-х балів і протрималася цілих три дні. Після цього потужність бурі раптово посилилася. 9-11 серпня включно вона зупинилася на рівні майже 7-ми балів.

12 серпня магнітна буря раптово стала ще сильнішою і досягла майже максимальної позначки - 8 балів. Наступні два дні стали менш "штормовими". Потужність бурі опустилася до 6-ти балів. Очікується, що нова магнітна буря накриє країну 21 серпня.

відео дня
магнітна буря
В Україні сильно затягується магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 10 спалахів класу С, М і Х. Повідомляється, що 15 серпня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 75%. Імовірність спалахів класу Х становить 25%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 72 сонячні плями.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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