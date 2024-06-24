Вдарить +32 градуси: синоптик сказала, коли в Україні буде сильна спека

Україну накриє великий потужний антициклон Bie з центром над Балтикою. Але частину областей накриють дощі з грозами.

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Погода в Україні - синоптик сказала, коли в Україні буде сильна спека/ УНІАН

Погода в Україні упродовж тижня, з 24 по 30 червня, буде переважно сухою і сонячною. Дощі з грозами можуть бути лише місцями в навколокарпатських областях.

Температура повітря в останній тиждень цього місяця буде становити до +32 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко.

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"Тиждень в Україні передбачається переважно сухим, сонячним, хіба що в навколокарпатських областях місцями дощ з грозами. Температура повітря становитиме у денні години +27…+32 градуси. Ще один літній тиждень, із сонцем, світлом та теплом, попереду", – зазначила Діденко.

Погода в Україні 25 червня

У вівторок, 25 червня, в Україні буде переважати підвищений атмосферний тиск, зона великого потужного антициклону Bie, з центром над Балтикою.

"Тому якихось сильних опадів – навряд, хіба що хвости східних атмосферних фронтів зумовлять локальні грозові дощі на півночі, у центрі та на сході України. Захід та південь – сонячно", – зазначила синоптик.

На сході України у вівторок очікується сильний північний вітер, можливі навіть штормові пориви.

Температура повітря в цей день у більшості областей очікується на рівні +23…+29 градусів, у південній частині та на Закарпатті до +30 градусів.

У Києві вівторок буде теплим, без спеки, до +25 градусів. Вдень без істотних опадів, зазначила синоптик.

Погода в Україні 25 червня/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну накриють грозові дощі, град і шквали – стало відомо, коли стрімко погіршиться погода. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів про погоду на тиждень, з 24 по 30 червня. Останній тиждень червня буде з комфортною погодою. Але в частині областей, особливо у західних, будуть йти дощі, а подекуди навіть град і шквали.

Також раніше повідомлялося, буде вже не так спекотно, як раніше – стало відомо, у яких областях будуть грози та дощі. Синоптики попереджають про те, що грозові дощі атакують багато областей.

Нагадаємо, будуть потужні магнітні бурі – на Сонці відбулися зміни. За прогнозами метеоекспертів, частота і сила магнітних бур збільшуватиметься через те, що Сонце перебуватиме на піку своєї активності.

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