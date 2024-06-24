Вдарить +32 градуси: синоптик сказала, коли в Україні буде сильна спека

Погода в Україні упродовж тижня, з 24 по 30 червня, буде переважно сухою і сонячною. Дощі з грозами можуть бути лише місцями в навколокарпатських областях.
Температура повітря в останній тиждень цього місяця буде становити до +32 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко.
"Тиждень в Україні передбачається переважно сухим, сонячним, хіба що в навколокарпатських областях місцями дощ з грозами. Температура повітря становитиме у денні години +27…+32 градуси. Ще один літній тиждень, із сонцем, світлом та теплом, попереду", – зазначила Діденко.
Погода в Україні 25 червня
У вівторок, 25 червня, в Україні буде переважати підвищений атмосферний тиск, зона великого потужного антициклону Bie, з центром над Балтикою.
"Тому якихось сильних опадів – навряд, хіба що хвости східних атмосферних фронтів зумовлять локальні грозові дощі на півночі, у центрі та на сході України. Захід та південь – сонячно", – зазначила синоптик.
На сході України у вівторок очікується сильний північний вітер, можливі навіть штормові пориви.
Температура повітря в цей день у більшості областей очікується на рівні +23…+29 градусів, у південній частині та на Закарпатті до +30 градусів.
У Києві вівторок буде теплим, без спеки, до +25 градусів. Вдень без істотних опадів, зазначила синоптик.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що Україну накриють грозові дощі, град і шквали – стало відомо, коли стрімко погіршиться погода. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів про погоду на тиждень, з 24 по 30 червня. Останній тиждень червня буде з комфортною погодою. Але в частині областей, особливо у західних, будуть йти дощі, а подекуди навіть град і шквали.
Також раніше повідомлялося, буде вже не так спекотно, як раніше – стало відомо, у яких областях будуть грози та дощі. Синоптики попереджають про те, що грозові дощі атакують багато областей.
Нагадаємо, будуть потужні магнітні бурі – на Сонці відбулися зміни. За прогнозами метеоекспертів, частота і сила магнітних бур збільшуватиметься через те, що Сонце перебуватиме на піку своєї активності.
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