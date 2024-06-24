Будуть потужні магнітні бурі: на Сонці відбулися зміни

За прогнозами метеоекспертів, частота і сила магнітних бур збільшуватиметься через те, що Сонце перебуватиме на піку своєї активності.

https://glavred.net/synoptic/budut-moshchnye-magnitnye-buri-na-solnce-proizoshli-izmeneniya-10575341.html Посилання скопійоване

Будуть потужні магнітні бурі/ depositphotos.com/ua

Нашу планету найближчим часом можуть "накрити" нові потужні магнітні бурі.

До Землі знову повертається область Сонця, яка є джерелом найпотужніших спалахів, повідомляє The watchers. Один з ударів припав на Атлантичний океан, Європу та Африку.

Зазначається, що немає жодних ознак того, що стався викид корональної маси.

відео дня

"Навіть якби він і був, поточне розташування цього регіону не сприяє виникненню спрямованих на Землю потоків", – йдеться в повідомленні.

Проте ситуація може змінитися найближчими днями – найближчим часом активна область Сонця повернеться в більш геоефективне положення.

У цій області Сонця під час травневого обертання виникло близько 100 сонячних спалахів М-класу і понад 10 Х-класу.

"Кілька спалахів призвели до геомагнітної бурі класу G5 – найсильнішої з 2003 року. 14 травня в цьому регіоні стався спалах X8.7 – наразі найсильніший спалах на Сонці у 25-му сонячному циклі", – додали в повідомленні.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Раніше повідомлялося, що буря досягла 7-бальної потужності – Україну накрив потужний геомагнітний шторм. Після цієї магнітної бурі в Україну увірветься новий геомагнітний шторм.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред