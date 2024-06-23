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Буде вже не так спекотно, як раніше: у яких областях будуть грози та дощі

Ангеліна Підвисоцька
23 червня 2024, 19:39
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Синоптики попереджають про те, що грозові дощі атакують багато областей.
погода
Прогноз погоди в Україні на 24 червня / фото: pixabay

Погода в Україні 24 червня буде дощовою, у багатьох областях прогнозують грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко стверджує, що 24 червня грозові дощі накриють північні регіони, на території інших областей буде сухо. Протягом тижня опади очікуються навколо Карпат.

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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Буде вже не так спекотно, як раніше: у яких областях будуть грози та дощі
Прогноз погоди в Україні на 24 червня / фото: ventusky

Погода 24 червня

В Україні 24 червня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують грозові дощі у більшості західних областей. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура на півдні та сході країни вночі 17-22°, вдень 28-33°; на решті території вночі 13-18°, вдень 21-26°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +11

За даними meteoprog, 24 червня в Україні буде дощова погода. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +21...+32 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+22 градусів.

Буде вже не так спекотно, як раніше: у яких областях будуть грози та дощі
Прогноз погоди в Україні на 24 червня / фото: meteoprog

Погода 24 червня у Києві

У Києві 24 червня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 13-18°, вдень 21-26°; у Києві вночі 15-17°, вдень 23-25°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Буде вже не так спекотно, як раніше: у яких областях будуть грози та дощі
Прогноз погоди в Україні на 24 червня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода у червні 2024 року. Погода у перший місяць літа буде теплою, але в окремі дні спека може сягати +31…+36 градусів. Водночас можуть бути град, сильні шквали, часом навіть смерчі.

Метеорологиня Віра Балабух повідомила, що погода в Україні влітку 2024 року може бути теплою, але не спекотною. За її словами, середня за сезон температура повітря може бути на 1-2 градуси вищою за норму.

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