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Буря досягла 7-бальної потужності: Україну накрив потужний геомагнітний шторм

Ангеліна Підвисоцька
19 червня 2024, 23:13
173
Після цієї магнітної бурі в Україну увірветься новий геомагнітний шторм.
магнітна буря, сонячне сяйво
Україну накрила магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

Україну накрила дуже сильна магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Ця буря почалася 13 червня і вдарила з 3-бальною потужністю. Наступного дня вона посилилася до 4-х балів, а 15 червня стала майже 7-бальною. Після цього буря злегка ослабла, але незабаром знову досягла колишньої потужності. Уже 18 червня сила магнітної бурі раптово стала 4-бальною. На такому ж рівні вона протрималася і 19 червня.

Очікується, що завтра, 20 червня, потужність геомагнітного шторму опуститься до мінімуму. Однак розслаблятися ще рано, адже вже наступного дня почнеться новий шторм. Він триватиме щонайменше три дні і протримається на потужності 3-х балів.

відео дня
магнітна буря
Україну накрила магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 10 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 20 червня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 55%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 102 сонячні плями.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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