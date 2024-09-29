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"Трусити" буде мінімум 8 днів: в Україні сильно затягується магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
29 вересня 2024, 02:03
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Після цієї магнітної бурі країна опиниться під впливом ще одного геомагнітного шторму.
магнітна буря, сонце
В Україні раптово затягується сильна магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

В Україні дуже затягується сильна магнітна буря. Вона "труситиме" країну щонайменше 8 днів. Про це повідомляє meteoagent.

Геомагнітний шторм почався 23 вересня. Його потужність була на рівні 5-ти балів. Після цього його сила раптово зросла. 24-25 вересня сила шторму була 7-бальною. Після цього його потужність пішла на спад.

26 вересня потужність магнітної бурі опустилася до 6-ти балів, 27 вересня - до 5-ти балів. 28-29 вересня потужність зупинилася на позначці 4 бали. В останній день місяця буря стане 3-бальною, після чого її потужність опуститься до мінімуму. Наступна магнітна буря атакує країну вже 5-6 жовтня.

відео дня
магнітна буря
В Україні раптово затягується сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 5 спалахів класу С. Повідомляється, що 29 вересня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 55%. Імовірність спалахів класу Х становить 15%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 52 сонячні плями.

'Трусити' буде мінімум 8 днів: в Україні сильно затягується магнітна буря
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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