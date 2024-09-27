Україну накриє прохолода і сильні зливи: погода на вихідних різко зміниться

Бабине літо вирішило взяти тайм-аут, перші осінні дощі вже на порозі, спрогнозувала Наталя Діденко.

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Сильні дощі та різкі перепади температури накриють Україну 28-29 вересня / Фото: pixabay.com

Вихідні в Україні, 28-29 вересня, принесуть перші ознаки осінньої погоди, розвіюючи міф про нескінченне бабине літо. У більшості областей країни погода залишиться теплою та сухою. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

У суботу, 28 вересня, у західних областях очікуються дощі, спричинені атмосферним фронтом. Температура повітря знизиться до +18+22 градусів.

За словами синоптикині, у неділю, 29 вересня, опади посиляться, можливі навіть сильні дощі. Температура в західних регіонах впаде до +12+15 градусів, а в ніч на понеділок буде ще холодніше — +4+9 градусів.

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Проте на решті території України 28-29 вересня пануватиме тепла та суха погода з температурами +22+28 градусів, зазначила Діденко.

Погода у Києві 28-29 вересня

У Києві погода буде без опадів. У суботу температура підніметься до +27 градусів, однак прогнозується рвучкий вітер. У неділю буде трохи прохолодніше — +24 градуси.

Відчутне зниження температури повітря в столиці ймовірне 2-го жовтня.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні - останні новини

Погода в Україні у вихідні, 28 і 29 вересня, буде переважно без опадів. За прогнозом метеоролога Ігора Кібальчича, у більшості областей не очікується дощів, але у західних регіонах пройдуть зливи.

Також синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха зазначила, що погода в Україні на вихідних буде контрастною, з різким падінням температури на 10 градусів. Температурні показники залишатимуться високими до 28 вересня, але вже з 29 вересня в Центральних та Північних регіонах температура почне знижуватися.

Синоптик Наталія Птуха прогнозує, що початок жовтня в Україні буде відзначатися зменшенням впливу поля активного тиску. Це призведе до надходження атмосферних фронтів з Атлантики, що можуть принести більше опадів.

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