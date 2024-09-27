Україну накриють сильні дощі: названо дату сильного похолодання

Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях України 28 вересня будуть дощі.

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Прог8ноз погоди в Україні на 28 вересня / фото: pixabay

Погода в Україні 28 вересня буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні вже закінчується "бабине літо". В регіони вриваються дощі і знижується температура повітря. 29-го вересня опади посиляться і можуть бути справжні зливи. Температура повітря вдень знизиться до 12-15 градусів тепла, а вночі - до 4-9 градусів тепла. Сильне похолодання прийде навіть у Київ вже 2 жовтня.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

Прог8ноз погоди в Україні на 28 вересня / фото: pixabay

Погода 28 вересня

В Україні 28 вересня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі у західних та Житомирській областях. Вітер в цей день буде південний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 13-18°; вдень 23-28°, у більшості західних областей 19-24°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +13

За даними meteoprog, 28 вересня в Україні місцями буде дощова погода. Найтепліше буде в Київській області. Там температура повітря підвищиться до +17...+30 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +16...+20 градусів.

Прог8ноз погоди в Україні на 28 вересня / фото: meteoprog

Погода 28 вересня у Києві

У Києві 28 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°; у Києві вночі 16-18°, вдень 25-27°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прог8ноз погоди в Україні на 28 вересня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - прогнози на вересень

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, що відповідає нормі.

Також, як зазначила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, на початку вересня антициклон із півночі забезпечить суху погоду в більшості областей України, але на південному сході можливі короткочасні дощі через вплив зниженого тиску над Чорним морем. Зміни погоди очікуються 3 вересня, тоді температура повітря знизиться на 5 градусів і буде нижчою за +30°C.

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.

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