Тропічна спека і засуха накриють Україну: синоптики розповіли, де у липні буде "пекло"

Погода в Україні в липні 2022 - буде спека і засуха/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

Погода в липні 2022 року дощами українців не порадує. Низку областей накриє засуха, а опади будуть досить рідкісними і локальними.

Очікується, що кількість опадів у липні буде нижчою за норму на 20-50%. Такий проноз на цей літній місяць дав синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич, пише Meteoprog.

Він зазначає, що температура повітря нерідко буде вищою 30 градусів за Цельсієм. Загалом практично по всій території держави температура перевищуватиме норму на +0,5…+1,5 градуса.

Засуха загрожуватиме практично всій Україні, проте найсильнішою вона буде у південних і східних регіонах.

"У липні на більшій частині Європи переважатиме підвищений атмосферний тиск (антициклональна циркуляція). Подібна картина влітку може вказувати на ймовірність розвитку посухи внаслідок зниження кількості опадів. Зважаючи на те, що циклонічна активність очікується слабкою, атмосферні фронти будуть приносити недостатню кількість дощів", – пояснює синоптик.

А так як високі температури перевищуватимуть зволоження, засуха накриє ті області, у яких було мало дощів минулого місяця.

Опади будуть переважно локальними – у деяких населених пунктах будуть зливи, тоді як в інших триматиметься суха і безхмарна погода.

Також синоптик звернув увагу, що через посушливу погоду у лісах і степах зросте пожежна небезпека.

У липні не очікується сильного вітру. Проте під час локальних злив можливі шквали до 15-20 м/с, інколи більше.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні у найближчі дні буде дуже спекотною і небезпечною. Температура повітря підніметься до + 35 + 36 градусів, а дощів практично не буде.

Також раніше завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського гідрометеоінституту Віра Балабух розповідала, що погода в Україні у липні і серпні 2022 буде характеризуватися подальшим підвищенням температури повітря, збільшенням дефіциту опадів і інтенсивністю нетривалих гроз, злив, граду та шквалів.

Читайте також: