Україну накриє нестерпною спекою: синоптики розповіли, коли чекати похолодання

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у найближчі дні буде дуже спекотною і небезпечною. Температура повітря підніметься до + 35 + 36 градусів, а дощів практично не буде.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, липень в Україні розпочнеться з сильної спеки та сухої погоди. Невеликі локальні дощі можливі тільки в Карпатах.

"1 липня буде багато сонця, без дощів, жарко і сухо. Антициклон. Хіба що в Карпатах походять локальні дощі. Температура повітря в п'ятницю в більшості областей складе + 26 + 32 градуси. У західних областях ще завтра попече, + 30 + 36 градусів", - попередила Діденко.

У Києві липень почнеться з сонячної погоди і помірної спеки. Очікується в п'ятницю від + 28 до + 30 градусів. Також можливе невелике посилення вітру.

В Україні похолодає

За прогнозом Українського гідрометцентру, в суботу західні області України накриє грозами і посилиться вітер. А температура піде вниз.

Синоптики прогнозують на заході від + 27 до +29 градусів, місцями до +30 + 32 градусів. На півдні буде сонячно і жарко, до +31 градуса.

У північних областях + 27 +29 градусів, а на сході +25 + 27 градусів. У центральній частині спека також втримається, очікується до + 31 градуса.

У Києві 2 липня прогнозується сонячна і суха погода. Вночі + 15 +17 градусів, вдень від +29 до + 31 градуса.

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