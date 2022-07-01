Україну накриє нестерпною спекою: синоптики розповіли, коли чекати похолодання

У суботу західні області України накриє грозами і посилиться вітер.
Погода в Україні у найближчі дні буде дуже спекотною і небезпечною. Температура повітря підніметься до + 35 + 36 градусів, а дощів практично не буде.
Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, липень в Україні розпочнеться з сильної спеки та сухої погоди. Невеликі локальні дощі можливі тільки в Карпатах.
"1 липня буде багато сонця, без дощів, жарко і сухо. Антициклон. Хіба що в Карпатах походять локальні дощі. Температура повітря в п'ятницю в більшості областей складе + 26 + 32 градуси. У західних областях ще завтра попече, + 30 + 36 градусів", - попередила Діденко.
У Києві липень почнеться з сонячної погоди і помірної спеки. Очікується в п'ятницю від + 28 до + 30 градусів. Також можливе невелике посилення вітру.
В Україні похолодає
За прогнозом Українського гідрометцентру, в суботу західні області України накриє грозами і посилиться вітер. А температура піде вниз.
Синоптики прогнозують на заході від + 27 до +29 градусів, місцями до +30 + 32 градусів. На півдні буде сонячно і жарко, до +31 градуса.
У північних областях + 27 +29 градусів, а на сході +25 + 27 градусів. У центральній частині спека також втримається, очікується до + 31 градуса.
У Києві 2 липня прогнозується сонячна і суха погода. Вночі + 15 +17 градусів, вдень від +29 до + 31 градуса.
читайте такожЗалучите небувалий успіх і величезне багатство: прикмети на липень, які принесуть гроші і гармонію
Читайте також:
- Найсмачніші домашні біляші з секретним інгредієнтом: простий рецепт за 15 хвилин
- Ідеальне заварне тісто для пельменів, вареників і чебуреків: найпростіший і швидкий рецепт
- Найсмачніше і повітряне дріжджове тісто для пиріжків, яке виходить у всіх: бабусин рецепт