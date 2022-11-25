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Снігом засипатиме: в Україну мчить потужний циклон

25 листопада 2022, 03:20

На вихідні, 26 і 27 листопада, в результаті впливу улоговини з Чорного моря, очікуються опади.

погода, погода в Україні
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні буде з потужними дощами, снігопадом та посиленням вітру. Як прогнозують синоптики, опади також будуть і у вихідні.

"У п'ятницю, 25 листопада, в результаті активізації циклонічної діяльності, пройдуть опади у вигляді дощу і мокрого снігу в центральних, південних і західних областях. Вітер східний, в західній частині північно-західний, 7-12 м/сек", - зазначив синоптик Ігор Кибальчич.

За його словами, температура повітря вночі становитиме -2...+3 °С, у північних та західних областях +4...+9 °С. Вдень повітря прогріється до +5...+10 °С, в західній частині -1...+4 °С.

Погода на вихідні

"На вихідні, 26 і 27 листопада, в результаті впливу улоговини з Чорного моря, в південних, центральних і північних областях очікуються опади переважно у вигляді дощу", - прогнозує Ігор Кибальчич.

За його даними, на решті території України буде без істотних опадів.

Вітер східний та північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься близько 0°C, вдень +4...+9°C.

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