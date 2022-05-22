На Україну налетить циклон Emmelinde: синоптики розповіли, коли чекати спеки

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчими днями буде вельми небезпечною. У країну прийшов циклон Emmelinde і атмосферні фронти принесуть посилення вітру, а також опади і похолодання в деяких регіонах.

Як повідомляють синоптики Укргідрометцентру з 24 травня в Україні трохи потеплішає.

Тиждень почнеться з похолодання і дощів. Вже у понеділок, 23 травня, практично всю територію України накриють опади. Похолодає ще більше.

Так, в середньому по країні температура повітря вдень очікується + 13... + 17 градусів, вночі +7... +9 градусів (тепліше в темний час доби буде в південних областях і на Закарпатті +10... +12 градусів, найхолодніше - на півночі +5... +7 градусів).

У вівторок, 24 травня, опади залишаться тільки на Лівобережжі. У західні області почне повертатися тепло тільки вдень +18... + 22 градусів, вночі ще буде відчутно свіжо +4... + 7 градусів. На решті частини території країни температура повітря особливо не зміниться, хіба що ночі теж будуть прохолодніше.

У середу, 25 травня, синоптики обіцяють потепління вже скрізь, повернувшись до 20-градусних значень, при цьому на заході України буде ще тепліше - до +25... + 27 градусів, хоча така синоптична картина буде супроводжуватися грозовими дощами.

У четвер, 26 травня, потепління "закріпиться", а ось грозові опади розширяться - сухо буде лише в південних і більшості східних областях.

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