На Україну налетить ураган і вдарить "мороз": синоптики попередили про потужний шторм

Дощі, хоча і невеликі, пройдуть всюди, крім південної частини України.
Погода в Україні принесе сильне похолодання 22 та 23 травня.
Як повідомляють синоптики, крім зниження температури по всій території країни оголосили штормове попередження.
"22 травня в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий)", - повідомили в Укргідрометцентрі.
Синоптик Наталка Діденко пише, що в неділю в Україні очікується похолодання. По країні буде від +10 до +17 градусів. На півдні традиційно тепліше (хоча посвіжішає і тут), +17 +22 градуси.
Дощі, хоча і невеликі, пройдуть всюди, крім південної частини України.
У Києві 22-го травня буде холодно і вітряно. Часом невеликий дощ, температура +12 градусів.
Погода 23 травня буде прохолодною і похмурою, можливі невеликі дощі по всій території. Температура вирівняється по всій країні і складе +13 + 17 градусів.
24 травня із заходу зайде потепління, яке добереться до Києва та Одеської області. Очікується +18 + 22 градуси. На решті території +15 +19. Опади ймовірні на Лівобережній частині країни.
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