Тернопільщину накриє небезпечна погода – попередження від синоптиків

Погода в Тернопільській області у вівторок, 20 січня, буде хмарною, але з проясненнями. Опадів не очікується. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Зазначається, що на дорогах буде ожеледиця. Також прогнозується туман та слабка ожеледь.
Вітер в місті та області впродовж дня буде південний, 3 – 8 м/с.
Температура повітря в області вночі складатиме -12…-17 градусів, вдень -6…-11 градусів.
У місті Тернопіль вночі прогнозується -14…-16 градусів, а вдень температура підніметься до -8…-10 градусів.
Синоптики також попередили про метеорологічні явища. Так, до кінця доби 19 січня та на добу 20 січня прогнозується туман видимістю 200 – 500 м. Рівень небезпечності – жовтий.
Коли морози можуть відступити
Синоптикиня Наталія Діденко говорила, що з другої половини тижня можливе послаблення морозів.
За її словами, послаблення морозів поєднається із появою опадів та, відповідно, посиленням вітру. Але в кінці січня або на початку лютого сильні морози можуть знову поновитися.
Як повідомляв Главред, в Харківській області очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах - ожеледь. Температура повітря вдень прогріється до 6-11 градусів морозу.
Житомирська область входить у найхолодніший період січня. Відомо, що з 20 по 23 січня температура опускатиметься до -19 градусів, а погода змінюватиметься від туманів до легкого снігу.
На Полтавщині синоптики прогнозують 19 та 20 січня мінливу хмарність, без опадів, але на дорогах все ще буде небезпечно через ожеледицю. Вітер північний, з переходом на північно-західний, 3-8 м/с.
