Тернопільщину накриє небезпечна погода – попередження від синоптиків

Тернополян попередили про туман видимістю 200 – 500 м.

Погода в Тернополі 20 січня / фото: ua.depositphotos.com

Якою буде погода в Тернополі 20 січня

Які метеорологічні явища очікуються

Погода в Тернопільській області у вівторок, 20 січня, буде хмарною, але з проясненнями. Опадів не очікується. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Зазначається, що на дорогах буде ожеледиця. Також прогнозується туман та слабка ожеледь.

Вітер в місті та області впродовж дня буде південний, 3 – 8 м/с.

Температура повітря в області вночі складатиме -12…-17 градусів, вдень -6…-11 градусів.

У місті Тернопіль вночі прогнозується -14…-16 градусів, а вдень температура підніметься до -8…-10 градусів.

Синоптики також попередили про метеорологічні явища. Так, до кінця доби 19 січня та на добу 20 січня прогнозується туман видимістю 200 – 500 м. Рівень небезпечності – жовтий.

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Коли морози можуть відступити

Синоптикиня Наталія Діденко говорила, що з другої половини тижня можливе послаблення морозів.

За її словами, послаблення морозів поєднається із появою опадів та, відповідно, посиленням вітру. Але в кінці січня або на початку лютого сильні морози можуть знову поновитися.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, в Харківській області очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах - ожеледь. Температура повітря вдень прогріється до 6-11 градусів морозу.

Житомирська область входить у найхолодніший період січня. Відомо, що з 20 по 23 січня температура опускатиметься до -19 градусів, а погода змінюватиметься від туманів до легкого снігу.

На Полтавщині синоптики прогнозують 19 та 20 січня мінливу хмарність, без опадів, але на дорогах все ще буде небезпечно через ожеледицю. Вітер північний, з переходом на північно-західний, 3-8 м/с.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

