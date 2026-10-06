Останні +20 цієї осені: синоптик назвав дату різкого похолодання

Читайте в матеріалі:
- Скільки ще протримається тепло до +23°
- Коли в Україну прийде холодний атмосферний фронт
- Якою буде температура на вихідних
Теплі дні з температурою до +20° і вище, які зараз тримаються в Україні, стануть останніми такими цієї осені, а вже з п'ятниці погода почне різко псуватися. Такий прогноз дав черкаський синоптик Віталій Постригань, повідомляє Радіо ТРЕК.
За його словами, нинішнє тепло забезпечує повітря, яке надходить в Україну із Середземномор'я та Балкан. Проте ця підтримка триватиме недовго.
"За розвитком синоптичних процесів, це останнє 20-градусне тепло нинішньої осені. А от вже з 9 жовтня ситуація в атмосфері почне змінюватися", - попереджає Постригань.
Синоптик пояснює, що до України наближатиметься холодний атмосферний фронт із дощами та вітром, а денна температура знизиться до +10…+15°. Ще наприкінці вересня він нагадував, що за кліматом заморозки в першій половині жовтня є звичайним явищем, а середня температура місяця очікується близькою до норми, +6…+12°, писав УНІАН.
Погода в Україні до 11 жовтня
Прогноз Укргідрометцентру підтверджує цей сценарій. До четверга, 8 жовтня, погоду визначатиме високий атмосферний тиск, тож опадів не очікується: вночі +5…+12°, удень +16…+23°. У четвер і п'ятницю на півдні та південному сході місцями можливі тумани, повідомляє УНІАН.
У п'ятницю, 9 жовтня, дощі пройдуть у західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях, посилиться вітер. Напередодні вихідних його пориви сягатимуть 15–20 м/с, а 10–11 жовтня вночі прогнозують лише +3…+8°, удень +10…+15°.
Що прогнозує Наталка Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко звертає увагу, що контраст із Південною Європою зараз майже зник: в Іспанії нещодавно була спека, а тепер у Мадриді та Києві температура приблизно однакова, близько +20°, пише вона в Telegram.
"Запишіть собі будь ласка, що ще 7-го та 8 жовтня така комфортна чудова погода втримається. А ось впродовж 9-го та 10 жовтня холодний атмосферний фронт принесе дощі та похолодання", - наголошує Діденко.
Погода в Україні – останні новини
Як писав Главред, за прогнозом Діденко, 7 і 8 жовтня стануть найтеплішими днями цього тижня, а максимальна температура місцями сягне +24°.
Нагадаємо, раніше Главред повідомляв, що синоптикиня попередила про заморозки в Україні в жовтні.
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Про персону: Віталій Постригань
Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.
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