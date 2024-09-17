В Україні вируватиме сильний шторм: куди прийде похолодання та грозові дощі

У багатьох областях України оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

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Прогноз погоди в Україні на 18 вересня / фото: pixabay

Погода в Україні 18 вересня буде штормовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Там будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 18 вересня в Україні буде відчутне похолодання. Зниження температури повітря очікується вздовж смуги від Одещини через Вінниччину, частину Черкащини до Житомирщини, Київщини. Там температура повітря буде 18-22 градуси тепла. Надалі в Україні переважатиме тепла та суха погода.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 18 вересня / фото: ventusky

Погода 18 вересня

В Україні 18 вересня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами у всіх областях, крім північного сходу. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. На території південних, східних, Дніпропетровської та Кіровоградської областей будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 12-17°, у західних областях 8-13°; вдень 19-24°, на високогір'ї Карпат 13-18°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +12

За даними meteoprog, 18 вересня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде в Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+26 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+23 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 18 вересня / фото: meteoprog

Погода 18 вересня у Києві

У Києві 18 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують невеликий короткочасний дощ. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 12-17°, вдень 19-24°; у Києві вночі 14-16°, вдень 21-23°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 18 вересня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - прогнози на вересень

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, що відповідає нормі.

Також, як зазначила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, на початку вересня антициклон із півночі забезпечить суху погоду в більшості областей України, але на південному сході можливі короткочасні дощі через вплив зниженого тиску над Чорним морем. Зміни погоди очікуються 3 вересня, тоді температура повітря знизиться на 5 градусів і буде нижчою за +30°C.

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.

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