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Температура різко впаде до -1 градуса: коли в Україні пройдуть дощі з грозами

Марія Николишин
11 жовтня 2026, 12:43
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Синоптик сказав, що атмосферні фронти та циклонічна діяльність над Чорним морем стануть причиною дощів різної інтенсивності.
Температура різко впаде до -1 градуса: коли в Україні пройдуть дощі з грозами
Прогноз погоди в Україні на тиждень / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні упродовж тижня
  • Де прогнозуються заморозки

Погода в Україні наступного тижня, з 12 по 18 жовтня, матиме мінливий характер з нерівномірним розподілом температури та кількістю опадів. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, погодні умови упродовж найближчих кількох днів формуватимуться під впливом аномально теплої повітряної маси на тлі підвищеного атмосферного тиску.

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Він додав, що малоактивні атмосферні фронти, а у другій половині тижня циклонічна діяльність над Чорним морем стануть причиною дощів різної інтенсивності.

"Разом з тим, найбільш високі температурні показники будуть фіксуватися у південно-східних областях, а у західній частині можливі нічні заморозки в окремі дні", - наголосив синоптик.

Погода в Україні 12 жовтня

У понеділок під впливом малорухомого атмосферного фронту, невеликі, часом помірні дощі, пройдуть вночі у західних областях, а вдень місцями у північних регіонах країни. У другій половині дня можливий дощ також на заході Черкаської області. На решті території без істотних опадів.

Температура повітря в нічний час становитиме +7…+12 градусів, вдень у північних та західних регіонах +12…+17 градусів, на решті території +20…+26 градусів.

Температура різко впаде до -1 градуса: коли в Україні пройдуть дощі з грозами
Погода 12 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні 13 жовтня

У вівторок вночі невеликі дощі пройдуть місцями у північних та центральних областях, вдень у Вінницькій та Київській областях. На решті території країни без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман.

Температура повітря в нічний час очікується близько +8 ... +13 градусів, на крайньому заході +2 ... +7 градусів; вдень повітря прогріється до +11…+16 градусів у північних та західних областях. У центральних, південних та східних регіонах +20…+26 градусів.

Температура різко впаде до -1 градуса: коли в Україні пройдуть дощі з грозами
Погода 13 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні 14 жовтня

У середу на Лівобережжі України подекуди пройдуть невеликі дощі. У решті регіонів без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман.

Температура повітря в нічний час становитиме в західних областях +1…+7 градусів, на решті території +8…+14 градусів. Вдень повітря прогріється до +12...+17 градусів, у південно-східній частині та Криму +20...+25 градусів.

Температура різко впаде до -1 градуса: коли в Україні пройдуть дощі з грозами
Погода 14 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні 15 жовтня

У четвер на Лівобережжі України подекуди пройдуть невеликі дощі. Вдень опади також поширяться і на південні області. У решті регіонів без істотних опадів. У західній частині подекуди можливий туман.

Температура повітря на Правобережжі України вночі становитиме 0…+5 градусів, вдень +10…+15 градусів. На Лівобережжі вночі +8…+14 градусів, вдень +16…+21 градус.

Погода в Україні 16 жовтня

У п'ятницю у південних та південно-західних областях під впливом чорноморського циклону очікуються дощі, у Криму з грозою. В решті регіонів України без істотних опадів.

Температура повітря в західних областях вночі становитиме -1…+4 градуси, вдень +9…+14 градусів. В інших регіонах вночі очікується +7...+14 градусів, вдень +16...+21 градус.

Погода в Україні 17 жовтня

У суботу на більшій частині території України пройдуть дощі, на півдні з грозою. Температура повітря в західних областях вночі становитиме +1…+6 градусів, вдень +9…+16 градусів. В інших регіонах вночі очікується +8...+14 градусів, вдень +14...+19 градусів.

Погода в Україні 18 жовтня

У неділю на більшій частині території країни передбачається хмарна погода з проясненнями, часом невеликий дощ. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 градусів, в денні години коливатиметься близько +10…+15 градусів.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптики Укргідрометцентру говорили, що погода в Україні 11 та 12 жовтня буде дощовою. Помірні, місцями значні опади накриють майже усі регіони України, окрім східних та південних областей.

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що в умовах антициклональної циркуляції та підвищеного атмосферного тиску, 10 та 11 жовтня в більшості областей України передбачається тепла та сонячна погода.

Водночас синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що 11 жовтня черговий атмосферний фронт принесе дощі в західні області України, на Вінниччину та в північні регіони. Водночас на півдні, сході й у більшості центральних областей опадів не очікується.

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Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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