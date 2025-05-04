Мокрий сніг, дощі та сильний вітер: названо дату різкого похолодання в Україні

Після короткочасного потепління в Україну знову "завітає" весняне похолодання.

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Прогноз погоди в Україні на тиждень / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода з 5 по 11 травня

У яких регіонах прогнозують сильні пориви вітру та грози

Вподовж наступного тижня в Україні очікується похолодання з рясними дощами. Найпрохолодніше буде на північному заході та в Карпатах, а найтепліше — в Криму й на південному сході. Про це повідомив метеоролог Ігор Кибальчич.

Погода 5 травня

У понеділок, 5 травня, в більшості областей України очікуються невеликі, місцями помірні дощі. У деяких районах Одеської області можливі грози. Крім того, у певних регіонах можливий туман.

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Температура повітря вночі становитиме +6…+12 °С, вдень +17…+23 °С, у західних областях та на північному сході +10…+15 °С.

Прогноз погоди в Україні на 5 травня / фото: meteoprog

Погода 6 травня

У вівторок, 6 травня, майже по всій Україні прогнозують опади, у західних та північних областях подекуди можливі навіть грози. Сухо буде лише на крайньому південному сході та у Криму.

Температура повітря в північних та західних областях становитиме: вночі +3…+8 °С, вдень +8…+13 °С. В інших регіонах країни вночі +8…+13 °С, вдень +15…+20 °С, на південному сході, у Криму та півдні Одещини +21…+26 °С.

Прогноз погоди в Україні на 6 травня / фото: meteoprog

Погода 7 травня

У середу, 7 травня, лише вночі у північних та східних регіонах пройдуть невеликі дощі.

Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, у північних та західних областях +2…+7 °С; вдень +13...+18 °С, на крайньому півдні та у Криму +17...+22 °С.

Прогноз погоди в Україні на 7 травня / фото: meteoprog

Погода 8 травня

У четвер, 8 травня дощитиме на Одещині та в районах Прикарпаття. А вдень у південних та центральних регіонах теж очікуються дощі, місцями грози. В інших регіонах істотних дощів не прогнозується.

Температура повітря в північних та західних регіонах вночі становитиме +1…+6 °С, на поверхні ґрунту заморозки 0…-3 °С; вдень +9…+14 °С. У решті регіонів вночі +6…+11 °С, вдень +14…+19 °С.

Прогноз погоди в Україні на 8 травня / фото: Windy

Погода 9 травня

У п'ятницю, 9 травня, вночі у південно-східних областях, вдень у західних регіонах та Одеській області пройдуть дощі, у Карпатах із мокрим снігом. А на заході України місцями можливі грози.

Температура повітря вночі становитиме у північних та західних областях +1…+6 °С, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0…-3 °С, вдень +8…+13 °С. В інших регіонах країни вночі очікується +5...+10 °С, вдень +13...+18 °С, у Криму до +21 °С.

Прогноз погоди в Україні на 9 травня / фото: ventusky

Погода 10 травня

У суботу, 10 травня, очікується дощова погода у південних, центральних та західних регіонах. На заході подекуди можливі рясні опади.

Температура повітря вночі у західних та північних областях +2…+7 °С, вдень +8…+13 °С; в решті регіонів вночі +6…+12 °С, вдень +14…+19 °С.

Прогноз погоди в Україні на 10 травня / фото: ventusky

Неділя 11 травня

У неділю, 11 травня, дощі пройдуть по всій Україні, лише у північних областях без істотних опадів.

Температура повітря вночі становитиме +2…+10 °С, вдень +13…+18 °С, у західних та центральних областях +8…+13 °С.

Прогноз погоди в Україні на 11 травня / фото: ventusky

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, у суботу, 3 травня, Львів та область накрила сильна злива з градом. Внаслідок негоди в місті впали дерева, тимчасово зупинено рух трамваїв. Водночас увечері 3 травня Київ та кілька регіонів України накрила пилова буря. Природне явище зафіксували жителі столиці, а також Київської, Житомирської та Рівненської областей.

Як писав Главред, синоптики оголосили штормове попередження на 4 травня для західних, північних, Вінницької та Черкаської областей через сильні дощі з грозами та пориви вітру до 20 м/с. Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту.

Відомо, що погода в Україні в травні 2025 обіцяє бути контрастною - температура повітря може змінюватися від спеки до прохолоди. Синоптики Укргідрометцентру не виключають навіть заморозки. Тим часом прогнози погодних сайтів обіцяють дощовий травень на заході України. На сході місяць буде досить теплим, а в Одеській області та в Криму буде аномально холодно.

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