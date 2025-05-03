Україна під ударом негоди - Львівщину засипало градом, а Київ накрила пилова буря

Що відомо:
- Львів та область накрила сильна злива з градом
- Внаслідок негоди в місті впали дерева, тимчасово зупинено рух трамваїв
- У Києві, Житомирській та Рівненській областях спостерігалася пилова буря
Вечір 3 травня приніс рясний дощ та град, який супроводжується потужними поривами вітру, на Львівщину. Водночас Київ та область охопила пилова буря. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Синоптики Львівського регіонального центру з гідрометеорології попередили, що до кінця доби 3 травня у Львові та області очікується сильний дощ, який триватиме і 4 травня. Впродовж цих двох днів місцями на Львівщині можливі грози, а в окремих районах – град. Вночі та вдень пориви вітру можуть досягати 15–20 метрів на секунду.
Негода в Львові почала набирати обертів з вечора 3 травня. Місто буквально "заливає" водою, а сильні пориви вітру валять дерева. Одне з таких дерев впало на лінію електропередач на вулиці Снопківській, що спричинило перебої в електропостачанні. Комунальники працюють на місці і ліквідовують наслідки негоди.
Через інтенсивну зливу на Сихові були тимчасово зупинені трамваї в обидва напрямки. Крім цього, у передмісті Львова та навколишніх районах випав сильний дощ з градом. Крижані кульки розміром із горошину утворили півсантиметровий шар на землі.
Відео демонструють масштаб зливи та руйнівну силу стихії на Львівщині:
Пилова буря на Київщині
Водночас увечері 3 травня Київ та кілька регіонів України накрила пилова буря. Природне явище зафіксували жителі столиці, а також Київської, Житомирської та Рівненської областей.
Користувачі соцмереж оприлюднили кадри, на яких видно, як щільна пилова хмара стрімко насувається на міста й села. У Києві та передмістях буря супроводжувалась сильними поривами вітру, через що у повітрі піднімалась велика кількість пилу.
Згодом Укргідрометцентр повідомив, що в Київській області очікуються пориви вітру з швидкістю 15-20 м/с, оголошено I рівень небезпеки. Вітер буде супроводжуватися сильною грозою, яка триватиме до кінця доби 3 травня. Метеорологи попередили, що несприятливі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також погіршити ситуацію на дорогах.
У зв'язку з високими поривами вітру фахівці радять киянам та мешканцям області дотримуватися низки запобіжних заходів. Рекомендується щільно зачиняти вікна, прибирати предмети з балконів і лоджій, які можуть випадати на вулицю, а також триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач і великих дерев. Крім того, автомобілістам не варто паркувати свої транспортні засоби біля таких небезпечних об'єктів.
Дивіться відео пилової бурі, яка накрила Україну:
Погода в Україні - новини за темою
Як повідомляв Главред, 3 травня в Україні буде штормова погода. Синоптики попереджають про заморозки до -5°C, сильний вітер (15-20 м/с) та град. Штормове попередження оголошено для Лівобережжя, Криму та західних областей.
Проте 4 травня погода в Україні буде теплою і вітряною. Температура вдень досягатиме +20…+25 градусів, місцями +25…+27 градусів. Очікуються пориви вітру до 15-20 м/с. Дощі з грозами пройдуть на заході, півночі, Вінниччині та Черкащині, на решті території без опадів.
Крім цього, синоптики оголосили штормове попередження на 4 травня для західних, північних, Вінницької та Черкаської областей через сильні дощі з грозами та пориви вітру до 20 м/с. Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту.
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Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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