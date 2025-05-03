Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Україна під ударом негоди - Львівщину засипало градом, а Київ накрила пилова буря

Руслана Заклінська
3 травня 2025, 21:15
477
В багатьох областях України оголошено I рівень небезпеки.
Україна під ударом негоди - Львівщину засипало градом, а Київ накрила пилова буря
Львівщина потерпає від зливи, Київщина – від пилу / Фото: скріншот з відео, t.me/novyny_lvovu

Що відомо:

  • Львів та область накрила сильна злива з градом
  • Внаслідок негоди в місті впали дерева, тимчасово зупинено рух трамваїв
  • У Києві, Житомирській та Рівненській областях спостерігалася пилова буря

Вечір 3 травня приніс рясний дощ та град, який супроводжується потужними поривами вітру, на Львівщину. Водночас Київ та область охопила пилова буря. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Синоптики Львівського регіонального центру з гідрометеорології попередили, що до кінця доби 3 травня у Львові та області очікується сильний дощ, який триватиме і 4 травня. Впродовж цих двох днів місцями на Львівщині можливі грози, а в окремих районах – град. Вночі та вдень пориви вітру можуть досягати 15–20 метрів на секунду.

відео дня

Негода в Львові почала набирати обертів з вечора 3 травня. Місто буквально "заливає" водою, а сильні пориви вітру валять дерева. Одне з таких дерев впало на лінію електропередач на вулиці Снопківській, що спричинило перебої в електропостачанні. Комунальники працюють на місці і ліквідовують наслідки негоди.

Через інтенсивну зливу на Сихові були тимчасово зупинені трамваї в обидва напрямки. Крім цього, у передмісті Львова та навколишніх районах випав сильний дощ з градом. Крижані кульки розміром із горошину утворили півсантиметровий шар на землі.

Відео демонструють масштаб зливи та руйнівну силу стихії на Львівщині:

Україна під ударом негоди - Львівщину засипало градом, а Київ накрила пилова буря
Град на Львівщині / Фото: скріншот

Пилова буря на Київщині

Водночас увечері 3 травня Київ та кілька регіонів України накрила пилова буря. Природне явище зафіксували жителі столиці, а також Київської, Житомирської та Рівненської областей.

Користувачі соцмереж оприлюднили кадри, на яких видно, як щільна пилова хмара стрімко насувається на міста й села. У Києві та передмістях буря супроводжувалась сильними поривами вітру, через що у повітрі піднімалась велика кількість пилу.

Згодом Укргідрометцентр повідомив, що в Київській області очікуються пориви вітру з швидкістю 15-20 м/с, оголошено I рівень небезпеки. Вітер буде супроводжуватися сильною грозою, яка триватиме до кінця доби 3 травня. Метеорологи попередили, що несприятливі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також погіршити ситуацію на дорогах.

Україна під ударом негоди - Львівщину засипало градом, а Київ накрила пилова буря
В Україні оголощено I рівень небезпечності, жовтий / Фото: Укргідрометцентр

У зв'язку з високими поривами вітру фахівці радять киянам та мешканцям області дотримуватися низки запобіжних заходів. Рекомендується щільно зачиняти вікна, прибирати предмети з балконів і лоджій, які можуть випадати на вулицю, а також триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач і великих дерев. Крім того, автомобілістам не варто паркувати свої транспортні засоби біля таких небезпечних об'єктів.

Дивіться відео пилової бурі, яка накрила Україну:

Україна під ударом негоди - Львівщину засипало градом, а Київ накрила пилова буря
Пилова буря в Україні / Фото: скріншот

Погода в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, 3 травня в Україні буде штормова погода. Синоптики попереджають про заморозки до -5°C, сильний вітер (15-20 м/с) та град. Штормове попередження оголошено для Лівобережжя, Криму та західних областей.

Проте 4 травня погода в Україні буде теплою і вітряною. Температура вдень досягатиме +20…+25 градусів, місцями +25…+27 градусів. Очікуються пориви вітру до 15-20 м/с. Дощі з грозами пройдуть на заході, півночі, Вінниччині та Черкащині, на решті території без опадів.

Крім цього, синоптики оголосили штормове попередження на 4 травня для західних, північних, Вінницької та Черкаської областей через сильні дощі з грозами та пориви вітру до 20 м/с. Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту.

Читайте також:

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві пилова буря
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Україна під ударом негоди - Львівщину засипало градом, а Київ накрила пилова буря

Україна під ударом негоди - Львівщину засипало градом, а Київ накрила пилова буря

21:15Синоптик
Дощі, грози та потужний вітер: скоро Україну накриє різке похолодання

Дощі, грози та потужний вітер: скоро Україну накриє різке похолодання

19:43Синоптик
США продовжать підтримку України: у Трампа зробили важливу заяву

США продовжать підтримку України: у Трампа зробили важливу заяву

19:34Світ
Реклама

Популярне

Більше
Врізав 7-бальний шторм: Україну атакувала дуже сильна магнітна буря

Врізав 7-бальний шторм: Україну атакувала дуже сильна магнітна буря

Нове похолодання накриє Україну: синоптик назвала дату

Нове похолодання накриє Україну: синоптик назвала дату

Столи на верхніх полицях і розетки: який вигляд мають нові вагони Укрзалізниці

Столи на верхніх полицях і розетки: який вигляд мають нові вагони Укрзалізниці

Гороскоп на травень 2025: на один знак зодіаку чекає шикарний місяць

Гороскоп на травень 2025: на один знак зодіаку чекає шикарний місяць

Загадка для найрозумніших: знайдіть корону в кімнаті за 5 секунд

Загадка для найрозумніших: знайдіть корону в кімнаті за 5 секунд

Останні новини

21:53

Не абсолютні, але реальні шанси вижити: що чекає на Україну

21:26

"Вибирайте тон": Сійярто накинувся на Зеленського після жорсткої критики Орбана

21:15

Україна під ударом негоди - Львівщину засипало градом, а Київ накрила пилова буряВідео

20:26

Від чого може відмовитися Україна заради миру: у FT дізналися сценарії

19:50

Неможливо забути: 4 знаки зодіаку, які володіють магнетичною привабливістю

Трамп шукатиме шляхи тиску на Росію: Клочок - про плани США після 100 днівТрамп шукатиме шляхи тиску на Росію: Клочок - про плани США після 100 днів
19:43

Дощі, грози та потужний вітер: скоро Україну накриє різке похолодання

19:34

США продовжать підтримку України: у Трампа зробили важливу заяву

19:08

Експерт: "Прецедент Богуслаєва" - СБУ затримує "батальйон Монако"

18:52

Топ-гість Путіна скасував візит на парад, інші друзі РФ раптово похворіли - ЗМІ

Реклама
18:20

Ракета ЗСУ збила Су-30 РФ під Новоросійськом: деталі унікальної операції

17:43

Кремль гнівно накинувся на Британію через запрошення ЗСУ на парад до Дня перемоги

17:26

Чому не можна прибирати в будинках 4 травня: яке свято і день ангела

17:21

"Дуже небезпечні речі": Зеленський висунув гучне звинувачення на адресу Орбана

16:44

Зеленський запропонував покарання для нардепів, які не підтримають угоду зі США

16:43

Який вигляд має дружина і дорослі діти Меттью Макконахі

16:33

Число 44 знайде лише "експерт з головоломок": складна загадка на уважність

16:29

Чи можна зривати бузок: експерти дали остаточну відповідь на дискусійне питання

16:10

У РФ істерять після відмови Зеленського гарантувати безпеку параду в Москві

15:38

ТОП-10 найдешевших нових авто до 16 тисяч доларів: що можна купити в Україні

15:22

Зеленський розкрив сценарій введення миротворців в Україну і назвав головну умову

Реклама
14:52

Зірка популярного радянського фільму "Гостя з майбутнього" смертельно хвора

14:42

Нове похолодання накриє Україну: синоптик назвала дату

14:24

Гороскоп на травень 2025 для Водоліїв: чим здивує останній місяць весниВідео

13:42

"Це була найкраща розмова з усіх": Зеленський сказав, про що говорив з Трампом у Ватикані

13:36

Вдова Г'ю Геффнера заручилася з гарячим мачо

13:24

Гороскоп на травень 2025 для Козерогів: буде пауза в доходах на півроку

13:21

Вперше в історії світу: ГУР морським дроном знищили літак РФ на $50 млн

12:50

Україна не гарантує безпеку світових лідерів у Москві 9 травня - Зеленський

12:40

"Дуже сумно": принц Гаррі зробив несамовиту заяву про своїх дітей

12:22

Гороскоп на травень 2025 для Стрільців: виграш, кохання та нові можливостіВідео

12:12

"Ми готові починати з...": Зеленський відповів РФ щодо перемир’я і назвав умови

12:07

Садівник сказав, який простий предмет відлякає голубів і сорок

12:01

Мінус ще один ворожий Су-30: Україна вразила винищувач РФ у Чорному морі

11:45

Китайський гороскоп на завтра 4 травня: Драконам - гнів, Коням - страх

11:27

РФ захотіла територій Казахстану: Астана завдала болючого удару у відповідь

11:07

Якщо Путін не підкориться, Трамп може нанести по РФ новий удар: експерт розкрив деталі

10:20

ЗСУ беруть ворога у кліщі на ключовому напрямку: де захлинувся наступ РФ

10:14

Еліти РФ почали тиснути на Путіна, щоб він пішов на поступки щодо України – WP

10:04

Гороскоп на травень 2025: на один знак зодіаку чекає шикарний місяцьВідео

09:06

США виходять з переговорів щодо війни: у Держдепі пояснили, що саме зміниться

Реклама
09:00

РФ може згорнути наступ через провал темпів: ISW підтвердили "пробуксовку" війни

08:32

Гороскоп на травень 2025 для Скорпіонів: які небезпеки несе Чорний Місяць

08:10

Трамп вийшов із переговорів: що це означаєПогляд

08:03

Вибухова ніч у РФ і окупованому Криму: у загарбників є "прильоти", перекривався містВідео

07:10

Де слово "так" серед безлічі літер: загадка, яка розвеселить кожного

06:20

Гороскоп на завтра 4 травня: Левам - несподіваний подарунок, Терезам - успіх

06:10

Чому США оголосили про зміну підходу до переговорів із РФ та УкраїноюПогляд

05:50

Загадка для найрозумніших: знайдіть корону в кімнаті за 5 секунд

05:21

Несподіване відкриття: чому Рєпін ніколи не був російським художником

05:00

Врізав 7-бальний шторм: Україну атакувала дуже сильна магнітна буря

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти