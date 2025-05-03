Дощі, грози та потужний вітер: скоро Україну накриє різке похолодання

4 травня у багатьох областях України синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

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Прогноз погоди в Україні на 4 травня / unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 4 травня

Де температура повітря опуститься до -5 градусів

У яких областях будуть грозові дощі, заморозки, град та пориви вітру

Погода в Україні 4 травня буде штормовою. Синоптики попереджають про небезпеку. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Там будуть сильні дощі з грозами та пориви вітру до 20 м/с.

відео дня

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 4 травня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що у неділю в Україні буде тепло, однак вітряно. Температура повітря підвищиться до +27 градусів. У Києві протягом дня буде +26 градусів. Однак очікується дощ та гроза із сильним вітром.

Вже з понеділка-вівторка в Україну прийде похолодання. Тепла погода триматиметься на півдні та сході.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 4 травня

В Україні 4 травня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі та грози на території північних, західних, Вінницькій та Черкаській областей. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. В Україні будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 9-14°, у південно-східній частині 4-9° тепла; вдень 23-28°, на заході країни 20-25°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +25

За даними meteoprog, 4 травня в Україні буде теплою. Найтепліше буде у Черкаській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+25 градусів. Найнижча температура буде у Криму. Там температура повітря опуститься до +6...+18 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 4 травня / фото: meteoprog

Погода 4 травня у Києві

У Києві 4 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі та грози. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

"Температура по області вночі 9-14°, вдень 23-28°; у Києві вночі 12-14°, вдень 25-27°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 4 травня / meteoprog

Прогноз погоди в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні будуть грозові дощі та заморозки. Синоптики розповіли, які регіони атакує штормова погода. У південних та південно-східних областях синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Там очікуються грози.

Вже 27 квітня Україна накрила потужна негода. У багатьох областях попереджали про заморозки та сніг. Погода у Сумах буде однією з найхолодніших. Там температура повітря вдень опуститься до +9 градусів.

27 квітня синоптик назвав точну дату, коли в Україну повернеться потепління.

"З 29 квітня можна вже буде очікувати різкого потепління. Атмосферний фронт уже пройде через усю країну", - каже народний синоптик Станіслав Щедрін.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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