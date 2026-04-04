Температура підскочить до +20: на Львівщину йде потепління

Синоптики прогнозують суху та сонячну погоду для мешканців Львівщини.

Прогноз погоди на Львівщині на 5 квітня / Фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода у Львівській області у неділю, 5 квітня

Чи очікуються опади в регіоні цього дня

Якою буде температура повітря вночі та вдень

У неділю, 5 квітня, погода у Львівській області радуватиме теплом. День буде погожим та сухим. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

На території Львівської області очікується хмарна погода з проясненнями. За прогнозом синоптиків, істотних опадів не передбачається.

Температура повітря в області в нічний час становитиме 1-6° тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до комфортних 15-20° тепла.

Вітер переважатиме західного напрямку з переходом на південно-західний, зі швидкістю 9-14 м/с. У нічні та ранкові години регіон місцями оповиє слабкий туман, тому водіям варто бути уважними на дорогах через можливе погіршення видимості.

Погода в Україні 5 квітня / Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Погода у Львові 5 квітня

У Львові неділя також буде хмарною з проясненнями. Опадів у місті не прогнозують, проте вночі та вранці можливий слабкий туман. Температура повітря вночі коливатиметься в межах 2-4° тепла, а вдень повітря прогріється до приємних 18-20° тепла.

Попередження про пожежну небезпеку

На 5 квітня у Львівській області прогнозують низький рівень пожежної небезпеки. За даними синоптиків, у цей день встановиться 2-й клас пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть низькій ймовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел займання, зокрема відкритого вогню.

Якою буде погода в Україні у Вербну неділю - прогноз Перші квітневі вихідні принесуть українцям справжнє весняне тепло. За прогнозом синоптикині Наталії Діденко, 5 квітня температура вдень становитиме +12…+19°C. У неділю в столиці очікується сонячна погода з температурою близько +14°C. Втім, потепління буде нетривалим. Уже з 7 квітня в Україну прийде похолодання. Вдень температура знизиться до +4…+9°C, а вночі можливі слабкі заморозки.

Як повідомляв Главред, на Тернопільщині у найближчі два дні очікується хмарна погода, місцями можливі короткочасні дощі. У неділю істотних опадів не прогнозують, температура становитиме +2…+7° вночі та +13…+18° вдень.

Також в Україні 5 квітня по всій країні опадів не очікується. У столиці буде тепло, температура становитиме +13…15°.

Крім цього, в Україні на вихідних, 4-5 квітня, очікується тепла, але мінлива погода з короткочасними дощами. За словами синоптика Ігоря Кібальчича, спочатку переважатиме хмарна та дощова погода.

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

