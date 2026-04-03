Температура стрибатиме від -1 до +20 градусів: антициклон скоро змінить погоду

Подекуди температура буде вищою за норму на 2 – 4 градуси.

Якою буде погода в Україні на вихідних

Де температура впаде до -1 градуса

Погода в Україні упродовж вихідних, 4 та 5 квітня, буде теплою, але місцями можливі короткочасні дощі. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, у наступні дві доби очікуються мінливі погодні умови, оскільки відбудеться перебудова синоптичної циркуляції. Зокрема, на зміну області зниженого тиску та атмосферним фронтам із Центральної Європи надійде антициклон.

"Тому вихідні розпочнуться з хмарної та дощової погоди, але вже вдень у неділю по всій території опадів не передбачається, а температурний фон коливатиметься в межах норми, місцями вище за норму на 2 – 4 градуси", - підкреслив він.

Погода в Україні 4 квітня

У суботу в західних областях очікується погода без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Температура повітря вночі становитиме -1…+4 градуси, вдень +12…+17 градусів.

У північній частині України істотних опадів не передбачається. Температура повітря в нічний час становитиме +4...+9 градуси, вдень +12...+17 градусів.

У центральних регіонах місцями пройде невеликий короткочасний дощ, вдень можлива гроза. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +6…+11 градусів, вдень +14…+19 градусів.

У південній частині країни та на Кримському півострові місцями пройдуть короткочасні грозові дощі, вдень у Криму та Приазов'ї можливі грози. Лише на Одещині переважно без опадів. Температура повітря вночі становитиме +6…+11 градусів, в денні години +14…+19 градусів, а біля узбережжя морів +9…+14 градусів.

У східних областях України ніч буде без істотних опадів, але вдень пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозою. Температура в нічний час становитиме +6…+11 градусів, вдень повітря прогріється до +15…+20 градусів.

Погода в Україні 5 квітня

У неділю в західних областях під впливом виступу антициклону прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Температура повітря вночі +1…+6 градусів, вдень +14…+19 градусів.

У північних областях очікується погода без істотних опадів. Температура повітря вночі +3…+8 градусів, вдень +10…+15 градусів.

У центральних регіонах країни очікується хмарна погода, без опадів. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 градусів, вдень +13…+18 градусів.

У південній частині України прогнозується тепла погода без опадів. Температура повітря вночі становитиме +5…+10 градусів, вдень +15…+20 градусів, на узбережжі морів +10…+15 градусів.

У східних регіонах опадів також не прогнозується. Температура в нічний час становитиме +5…+10 градусів, вдень повітря прогріється до +12…+17 градусів.

Похолодання в Україні Синоптикиня Наталія Діденко заявила, що з 7-го квітня в Україну прийде похолодання. "Уже з 7 квітня в Україну зайде холодне повітря", - підкреслила вона. За її словами, денна температура знизиться до +4…+9 градусів, а вночі можливі слабкі заморозки.

Як повідомляв Главред, у суботу погоду у Львівській області визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. День буде переважно сухим і теплим.

У Житомирській області вихідні обіцяють бути по‑весняному спокійними та світлими. 4 і 5 квітня регіон накриє малохмарна погода без жодних опадів.

Водночас мешканців Дніпра очікує різка зміна погоди. У суботу небо буде похмурим і пройдуть дощі, а вже в неділю сонце прогріє місто до комфортних температур.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

