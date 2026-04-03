Азорський антициклон несе потепління: коли Львівщину розігріє до +19

Львівська область опиниться під впливом гребеня Азорського антициклону.

Прогноз погоди на Львівщині на 4 квітня

У суботу, 4 квітня, погоду у Львівській області визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. День буде переважно сухим і теплим. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

На території Львівської області пануватиме хмарна погода з проясненнями. За прогнозом синоптиків, істотних опадів не очікується. У нічні та ранкові години регіон місцями оповиє слабкий туман, що може дещо ускладнити рух на дорогах.

Температура повітря в області в нічний час коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла. Проте вдень весняне сонце прогріє стовпчики термометрів до приємних 12-17° тепла, а подекуди й до 19° вище нуля.

Вітер переважатиме західного напрямку, зі швидкістю 9-14 м/с.

Погода у Львові 4 квітня

У Львові субота також буде хмарною з проясненнями та без істотних опадів. У нічні та ранкові години можливий слабкий туман. Температура повітря вночі становитиме 0–2° тепла, а вдень повітря прогріється до 14-16° тепла.

Якою буде погода на Львівщині на вихідних

Цими вихідними погоду Львівщини визначатиме вплив гребеня Азорського антициклону. Очікується тепла погода без істотних опадів. Вітер переважатиме західного напрямку, помірний. Температура повітря вночі знижуватиметься до 2° морозу, а вдень підвищиться до 19° тепла.

Погода у Львівській області з 3 по 8 квітня / Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Якою буде погода в Україні на вихідних - прогноз Перші квітневі вихідні принесуть українцям справжнє весняне тепло. За прогнозом синоптикині Наталія Діденко, 4-5 квітня температура вдень становитиме +12…+19°C. У Києві в суботу буде сухо, повітря прогріється до +15°C. У неділю очікується сонячна погода з температурою близько +14°C. Втім, потепління буде нетривалим. Уже з 7 квітня в Україну прийде похолодання: вдень температура знизиться до +4…+9°C, а вночі можливі слабкі заморозки.

Як повідомляв Главред, 3 квітня на Тернопільщині очікується хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. Температура вночі становитиме +2…+7°, вдень +10…+15°.

У Дніпрі на вихідних, 4-5 квітня, очікується зміна погоди. У суботу буде хмарно та дощитиме, температура до +17°C, а в неділю - ясно й без опадів, до +15°C.

Крім цього, у Житомирі та області на початку квітня очікується тепла весняна погода з мінливою хмарністю та місцями невеликим дощем.

Читайте також:

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

