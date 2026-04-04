Насувається різке похолодання: штормовий вітер і дощ накриють Тернопільщину

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Тернополі у найближчі дні
- Коли очікуються сильні пориви вітру
Погода в Тернопільській області у найближчі два дні буде хмарною. Також можливі короткочасні дощі. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Погода в Тернополі 5 квітня
У неділю на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно - західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря по області вночі коливатиметься від +2 до +7 градусів, вдень очікується +13…+18 градусів.
У місті Тернопіль температура вночі буде в межах від +3 до +5 градусів, а вдень підніметься до +16…+18 градусів.
Погода в Тернополі 6 квітня
У понеділок очікується хмарна погода. Вночі без істотних опадів, але вдень можливі короткочасні дощі.
Вітер буде західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви можуть сягати 15 – 20 м/с.
Температура повітря вночі складатиме +4…+9 градусів, а вдень +10…+15 градусів.
Похолодання в Україні
Синоптикиня Наталія Діденко говорила, що з 7 квітня в Україну зайде холодне повітря і розпочнеться похолодання.
За її словами, денна температура знизиться до +4…+9 градусів, а вночі можливі слабкі заморозки.
Як повідомляв Главред, погода в Тернопільській області на вихідних буде малохмарною, сухою та теплою. Цьому посприяє вплив Азорського антициклону.
Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні упродовж вихідних, 4 та 5 квітня, буде теплою, але місцями можливі короткочасні дощі.
У Житомирській області вихідні обіцяють бути по‑весняному спокійними та світлими. 4 і 5 квітня регіон накриє малохмарна погода без жодних опадів.
Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології
Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.
