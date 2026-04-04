Насувається різке похолодання: штормовий вітер і дощ накриють Тернопільщину

Вже з понеділка температура в Тернопільській області почне падати.

Прогноз погоди в Тернопільській області / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Тернополі у найближчі дні

Коли очікуються сильні пориви вітру

Погода в Тернопільській області у найближчі два дні буде хмарною. Також можливі короткочасні дощі. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Погода в Тернополі 5 квітня

У неділю на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно - західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +2 до +7 градусів, вдень очікується +13…+18 градусів.

У місті Тернопіль температура вночі буде в межах від +3 до +5 градусів, а вдень підніметься до +16…+18 градусів.

Погода в Тернополі 6 квітня

У понеділок очікується хмарна погода. Вночі без істотних опадів, але вдень можливі короткочасні дощі.

Вітер буде західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви можуть сягати 15 – 20 м/с.

Температура повітря вночі складатиме +4…+9 градусів, а вдень +10…+15 градусів.

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Похолодання в Україні Синоптикиня Наталія Діденко говорила, що з 7 квітня в Україну зайде холодне повітря і розпочнеться похолодання. За її словами, денна температура знизиться до +4…+9 градусів, а вночі можливі слабкі заморозки.

Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.

