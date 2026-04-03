Тепло потішить українців на вихідні, однак розслаблятися рано: коли різко похолодає

Вихідні принесуть по‑справжньому весняну погоду, але ідилія триватиме недовго.

Якою буде погода в Україні на Вербну неділю

Перші квітневі вихідні принесуть українцям по‑справжньому весняну погоду. За прогнозом синоптикині Наталії Діденко, 4–5 квітня країна опиниться в зоні тепла з денними температурами від +12 до +19°C.

Так, у суботу, 4 квітня, атмосферні фронти зачеплять східні області. Дощі та локальні грози очікуються на Херсонщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. На решті території - сухо та комфортно.

У неділю, 5 квітня, опадів не прогнозують. Погода буде майже великодньою - сонячною та теплою.

Синоптикиня підкреслює: "На Вербну неділю буде така погода, яку ми, зазвичай, очікуємо на Паску".

Єдиний нюанс - посилення північно‑західного вітру, який стане рвучким у другій половині дня.

Погода в Києві

У столиці субота мине без опадів, температура підніметься до +15°C. У неділю киян чекає сонячна та тиха погода з близько +14°C.

Після тепла - різке похолодання

"Із 7-го квітня в Україну прийде похолодання!", - наголошує Діденко.

Таким чином, весняна ідилія триватиме недовго. Уже з 7 квітня в Україну зайде холодне повітря. Денна температура знизиться до +4…+9°C, а вночі можливі слабкі заморозки.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

