Температура опуститься до 0 градусів, буде мокрий сніг: де 17 квітня буде найхолодніше

Синоптики попереджають про те, що можуть бути сильні пориви вітру - до 20 м/с.

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Прогноз погоди в Україні на 17 квітня / фото: pixabay

Погода в Україні 17 квітня буде місцями прохолодною та дощовою у багатьох областях. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про сильні пориви вітру - до 15-20 м/с.

У південній частині країни, в Кіровоградській, Полтавській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. А в Івано-Франківській області синоптики оголосили 3 рівень небезпечності. Там через мокрий сніг можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях.

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Прогноз погоди в Україні на 17 квітня / фото: ventusky

Погода 17 квітня

В Україні 17 квітня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощі у північних, Вінницькій та Черкаській областях. Вітер в цей день буде північний та південно-західний зі швидкістю 5-12 м/с. Можуть бути сильні пориви вітру.

"Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 4-9°, вдень 8-13°; на решті території вночі 10-15°, вдень 21-26°, на Полтавщині та Кіровоградщині 17-22°. На високогір'ї Карпат вночі значний, вдень помірний мокрий сніг; температура протягом доби близько 0°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +3

За даними meteoprog, 17 квітня в Україні буде прохолодно та дощитиме. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+27 градусів. Найхолодніше буде у Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до 6-17 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 17 квітня / фото: meteoprog

Погода 17 квітня у Києві

У Києві 17 квітня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощі. У цей день вітер буде північний зі швидкістю 7-10 м/с.

"Температура по області вночі 4-9°, вдень 8-13°; у Києві вночі 7-9°, вдень близько 10°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 17 квітня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Главред публікував календар магнітних бур на квітень. Найпотужніша буря буде на початку квітня і затягнеться вона на 6 днів.

2 квітня Київ та інші регіони накрила жорстка пилова буря із Сахари. Вона значно посилилась через штормовий вітер. У багатьох містах України погіршилась видимість, а вітер "переносив" не лише пилюку, а й зривав частини даху, валив дерева та "підіймав" сміття.

Синоптики розказали про те, що у Європі знову почала бушувати пилова буря. В Україні почали боятися, що країну атакує нова пилова буря із Сахари. Однак повідомляється, що до 10 квітня її не слід очікувати, бо ситуація в країні стабілізувалась.

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