Танок світла поєднався з потоком Персеїди: над Україною з'явилося рідкісне явище

Над Україною спостерігали рідкісне для наших широт північне сяйво пурпурового кольору, яке поєдналося з метеорним потоком Персеїди.

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Рідкісне пурпурове сяйво осяяло нічне небо / Колаж: Главред, фото: Волинський гірометцентр, Сумський гідрометцентр

У ніч на 13 серпня мешканці кількох областей України спостерігали рідкісне явище — північне сяйво, яке зазвичай видно лише в полярних регіонах. Пурпурове сяйво з'явилося на небі разом із метеорним потоком Персеїди. Про це повідомив Волинський обласний гідрометцентр у Facebook.

"Зазвичай північне сяйво можна спостерігати у полярних широтах 90-70°, Україна ж перебуває на широті 52-44°", - зазначили у гідрометцентрі.

Північне сяйво пурпурового кольору, яке рідко можна побачити за межами полярних широт, цього разу бачили у Києві, Львові, Чернівцяз, Запоріжжі, Дніпрі та на Волині.

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"Цей чарівний танець світла на небосхилі співпав із активністю метеорного потоку Персеїд, створюючи вражаюче небесне видовище, та нагадуючи нам про велич природи", - написав Сумський гідрометцентр.

Як пояснили у гідрометцентрі, насолодитися цим унікальним видовищем українці змогли завдяки антициклону, який спричинив малохмарну погоду без опадів. За прогнозами, схожі метеоумови збережуться до кінця робочого тижня.

Що таке північне сяйво? Природне явище виникає в результаті потрапляння в атмосферу Землі заряджених частинок сонячного вітру на висотах від 100 до 400 км, що призводить до іонізації азоту, водню і кисню і вони починають випромінювати світло. При цьому кисень випромінює зелене сяйво на довжині хвилі 557,7 нм (нанометрів) і червоне на 636,4 нм, азот – зелене сяйво на 522,8 нм.

Північне сяйво в Україні - новини за темою

Нагадаємо, в Україні спостерігається рідкісне північне сяйво через потужну магнітну бурю, яка триває з кінця липня. Після спалахів на Сонці сила бурі досягла майже 9 балів 12 серпня.

Також Україну найближчими днями серйозно "труситиме" через магнітну бурю, викликану потужним спалахом на Сонці. Магнітна буря, що почалася ще з кінця липня, знову посилиться і досягне 7 балів за шкалою.

Як повідомляв Главред, у ніч на 24 квітня в небі над Україною спостерігали незвичайне явище, схоже на північне сяйво. Світіння та різнокольорові спалахи було помічено в Київській, Чернігівській, Черкаській, Рівненській, Волинській та Львівській областях. Подібне явище також спостерігали в окремих регіонах Білорусі, зокрема над Молодечно, Слуцьком, Биховом і Вітебськом.

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