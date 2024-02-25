В країну увірвалася майже 6-бальна буря: коли закінчиться геомагнітний шторм

Україну накрила нова і дуже сильна магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.
21 лютого попередня магнітна буря закінчувалася з потужністю майже 6 балів. Після цього її сила різко зменшилася і трималася на рівні 3-х балів. Такою вона була цілих три дні.
Вже 25 лютого країну накрив новий геомагнітний шторм і вдарив майже з 6-бальною потужністю. Очікується, що 26 лютого сила бурі опуститься до 3-х балів, після чого знизиться до мінімуму.
За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталися 5 спалахів класу М. Фахівці вважають, що 26 лютого можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 70%. Імовірність спалахів класу Х становить 30%.
Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 72 сонячні плями.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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