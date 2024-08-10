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Буде північне сяйво і жорстка магнітна буря: на Сонці сильні спалахи

Ангеліна Підвисоцька
10 серпня 2024, 06:15
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Сонячний спалах може спровокувати не тільки північне сяйво, а й втрату радіосигналу.
магнітна буря
Україну атакувала майже 7-бальна буря / фото: depositphotos.com/ua

Україну буде дуже сильно "трусити" найближчими днями через магнітну бурю. На Сонці стався дуже сильний спалах. Про це повідомляє meteoagent.

Варто зазначити, що країну ще з кінця липня почала "кошмарити" магнітна буря. 5 серпня вона пішла на спад і почала опускатися до 4-х балів. Очікувалося, що після цього геомагнітний шторм закінчиться, але цього не сталося. Магнітна буря знову посилиться і досягне майже 7-ми балів. На такому рівні вона протримається 9-11 серпня.

магнітна буря
Україну атакувала майже 7-бальна буря / фото: meteoagent

SpaceWeather повідомляє, що на Сонці стався дуже сильний спалах класу Х1.3. Його спричинила сонячна пляма AR3777. Це був екстремальний ультрафіолетовий спалах.

відео дня

Це випромінювання вже викликало короткочасне радіовідключення від Північної Америки до Гавайських островів. Моряки та радіоаматори могли помітити втрату сигналу нижче 30 МГц протягом години після спалаху. Варто зазначити, що магнітна буря, спричинена цим спалахом, досягне Землі не пізніше 11 серпня. У цей період очікуються полярні сяйва в середніх широтах у США і в Європі.

магнітна буря
На Сонці сталася дуже сильна магнітна буря / фото: spaceweather

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 10 спалахів класу С, М і Х. Повідомляють, що 10 серпня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 75%. Імовірність спалахів класу Х становить 25%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 292 сонячні плями.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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