Такої погоди вже давно не було: Україну атакують сильні зливи і потужний вітер

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

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Прогноз погоди в Україні на 30 вересня / фото: pixabay

Погода в Україні 30 вересня буде вітряною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У багатьох областях синоптики оголосили штормове попередження через сильні пориви вітру.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні вже закінчується "бабине літо". В регіони вриваються дощі і знижується температура повітря. 29-го вересня опади посиляться і можуть бути справжні зливи. Температура повітря вдень знизиться до 12-15 градусів тепла, а вночі - до 4-9 градусів тепла. Сильне похолодання прийде навіть у Київ вже 2 жовтня.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 30 вересня / фото: ventusky

Погода 30 вересня

В Україні 30 вересня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощі у багатьох регіонах. Вітер в цей день буде північний та східний зі швидкістю 7-12 м/с. В Україні очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"В західних, Житомирській та Вінницькій областях хмарно, дощі, вночі в Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях місцями значні дощі; температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°; на високогір'ї Карпат дощ та мокрий сніг, температура вночі та вдень 0-5° тепла. На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише в Київській та Чернігівській областях вночі місцями короткочасний дощ; температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 16°, вдень 20-25°, в більшості північних областей вночі 6-11°, вдень 14-19°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +8

За даними meteoprog, 30 вересня в Україні буде дощова погода. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +14...+28 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +8...+11 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 30 вересня / фото: meteoprog

Погода 30 вересня у Києві

У Києві 30 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі. У цей день вітер буде північний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

"Температура вночі 6-11°, вдень 14-19°; у Києві вночі 9-11°, вдень 17-19°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 30 вересня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - прогнози на вересень

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, що відповідає нормі.

Також, як зазначила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, на початку вересня антициклон із півночі забезпечить суху погоду в більшості областей України, але на південному сході можливі короткочасні дощі через вплив зниженого тиску над Чорним морем. Зміни погоди очікуються 3 вересня, тоді температура повітря знизиться на 5 градусів і буде нижчою за +30°C.

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.

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