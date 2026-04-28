Такого не було 66 років: на Львівщину налетіла хвиля холоду з заморозками

Руслана Заклінська
28 квітня 2026, 15:45
На Львівщині зафіксували аномальний холод, якого не бачили з 1960 року.
Прогноз погоди на Львівщині на 29 квітня / Фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода у Львівській області 29 квітня
  • Якою буде температура вдень та вночі
  • Де оголошено пожежну небезпеку

У середу, 29 квітня, погоду у Львівській області визначатиме виступ антициклону з центром над Північним морем. Очікується холодна, але переважно суха погода з нічними заморозками. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

По всій території області вночі прогнозують сильні заморозки від 0 до 5°. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 7-12° тепла.

День в області мине без істотних опадів. Вітер буде північно-західним, його швидкість становитиме 7-12 м/с.

Погода в Україні 29 квітня / Фото: скріншот meteoprog.com

Львів побив температурний рекорд 1960 року

Нинішня хвиля похолодання вже увійшла в історію метеоспостережень. За даними синоптиків, 28 квітня у Львові зафіксували черговий температурний рекорд. Мінімальна температура впала до -2,5°C. Попередній максимум для цього дня тримався 66 років - у 1960 році термометри показали -2,0°C.

Пожежна небезпека

Попри аномальні заморозки, в регіоні зберігається критичний рівень пожежної небезпеки. 29 квітня на більшій частині території Львівщини очікується високий (4-й клас), а місцями - надзвичайний (5-й клас) рівень небезпеки. Лише в горах показники будуть помірними (3-й клас).

Пожежна небезпека на Львівщині 29 квітня / Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Погода у Львові 29 квітня

У Львові середа буде хмарною з проясненнями та сухою. У місті очікується сильний заморозок 0-2°. Вдень повітря прогріється лише до 9-11° тепла.

Вітер північно-західний, помірний. Опадів у Львові протягом доби не прогнозують.

Погода в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, 29 квітня в Україні утримається холодна погода з нічними заморозками. Місцями пройдуть дощі та мокрий сніг.

Також в Одеській області протягом найближчих п’яти діб очікується переважно спокійна погода без істотних опадів, з мінливою хмарністю та помірним вітром. Температура вночі становитиме +1…+6°, місцями можливі заморозки до -2°.

Крім цього, на Рівненщині 28 квітня - 1 травня очікується прохолодна весняна погода. Уночі зберігатимуться заморозки до 0…-3°C, а вдень температура поступово підвищуватиметься до +7…+15°C.

