Сніг і заморозки поки не відступають: коли в Україні нарешті потеплішає

29 квітня в Україні очікується холодна погода з нічними заморозками, дощами, а подекуди і з мокрим снігом. Хоча вітер, який останніми днями був штормовим, нарешті стихне. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Якою буде погода в Україні 29 квітня
"29-го квітня вітер нарешті схаменеться і перестане носити горизонтально, як жартують у соцмережах, арматуру та песиків невеликих та середніх розмірів. Очікується північно-західний, від невеликого до помірного!" - йдеться в повідомленні.відео дня
Вночі прогнозуються заморозки, а вдень температура прогріється лише до +7…+10 градусів, на півдні та південному сході буде тепліше - від +9 до +13 градусівю.
За прогнозом синоптикині, опади можливі практично всюди: на півночі та заході дощ може переходити у мокрий сніг.
Погода в Києві 29 квітня
У столиці 29 квітня вночі очікуються заморозки, вдень температура підніметься до +7…+9 градусів. Місцями можливий дощ із мокрим снігом. Вітер північно-західний, невеликий або помірний, без штормових поривів.
Коли в Україну прийде потепління
Холодна погода ще затримається, проте вже у вихідні, 2-3 травня, температура підвищиться до +12…+16 градусів. Водночас у неділю, 3 травня, через дощі на півдні знову очікується зниження температури до +8…+11 градусів.
Якою буде погода в Україні впродовж тижня - прогноз
Синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що з 27 квітня по 3 травня в Україні переважатиме холодна та нестійка погода. Упродовж тижня очікуються періодичні опади різної інтенсивності, а вночі можливі заморозки.
За його словами, причиною похолодання стане надходження арктичного повітря, через що температура повітря залишатиметься нижчою за кліматичну норму. Заморозки прогнозуються не лише на поверхні ґрунту, а й місцями в повітрі.
Втім, ближче до кінця тижня погодна ситуація почне змінюватися. Під впливом антициклону в Україні очікується потепління та переважно суха погода.
Погода в Україні - останні новини за темою
Як писав Главред, в Одеській області найближчі п'ять діб очікується переважно спокійна погода без істотних опадів. Синоптики прогнозують мінливу хмарність і помірний вітер. Вночі місцями можливі заморозки до -2°.
У Рівненській області в період з 28 квітня по 1 травня очікується прохолодна погода з нічними заморозками та поступовим підвищенням температури вдень. У другій половині тижня синоптики прогнозують короткочасні дощі.
Погода в Житомирській області наприкінці квітня залишиться холодною та нестабільною: упродовж тижня температура коливатиметься від -2° вночі до 13° тепла вдень, а небо переважно буде затягнуте хмарами. Місцями можливі дощі, а найсильніші пориви вітру синоптики очікують у вівторок, коли північно-західний вітер посилиться до 7–12 м/с.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
