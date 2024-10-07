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Такого не було 54 роки: в Києві дощ побив рекорд

Руслана Заклінська
7 жовтня 2024, 15:04
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Метеорологи зафіксували у столиці рекордні опади за півстоліття.
Такого не було 54 роки: в Києві дощ побив рекорд
Київ пережив найсильнішу зливу за півстоліття / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

У неділю, 6 жовтня, у Києві зафіксували метеорологічний рекорд. У столиці випала рекордна кількість опадів. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними метеостанції, у цей день випало 30,6 мм опадів. Такий показник значно перевищує попередній рекорд 1970 року для цього ж дня, коли було зафіксовано 17,2 мм опадів.

У КМДА повідомили, що у столиці в посиленому режимі працюють міські служби. Вони займаються усуненням наслідків негоди.

відео дня

Столична влада заявила, що система дощової каналізації у Києві не розрахована на таку інтенсивну кількість опадів, тому виникли проблеми із підтопленням у деяких районах міста. Київводоканал займався ліквідацією підтоплень у Дарницькому, Оболонському, Святошинському та Солом'янському районах.

Що таке Київська міська державна адміністрація (КМДА)?

Київська міська державна адміністрація — місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА і Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а вивільнені приміщення здати в оренду. Це повинно скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну казну, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, в Україні скоро суттєво похолоднішає. Поступове зниження температури розпочнеться з 13 жовтня, а з 17-18 жовтня очікуються заморозки та мокрий сніг, спрогнозувала синоптикиня Наталія Діденко.

Також з 7 по 13 жовтня погода в Україні буде помірно теплою, з дощами та можливими грозами. Вночі та вранці очікуються тумани, розповів метеоролог Ігор Кібальчич.

Як повідомляв Главред, 4 жовтня в Києві спостерігалося тимчасове погіршення якості повітря. В усіх районах, окрім Голосіївського, фіксувався підвищений індекс забруднення.

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