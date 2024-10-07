Випаде мокрий сніг і вдарять заморозки: стала відома дата сильного похолодання

Синоптикиня попередила, що вже скоро температура повітря різко впаде й очікується випадання снігу.

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Погода в Україні погіршиться - випаде мокрий сніг і вдарять заморозки/ УНІАН

Погода в Україні вже скоро стане суттєво холоднішою. Поступове похолодання почнеться з неділі, 13 жовтня. А сильне похолодання очікується через півтора тижні, з 17-18 жовтня – тоді можливі заморозки і випадання мокрого снігу. Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко.

"Вже з неділі, з 13-го жовтня, очікується поступове похолодання, яке під завершення наступного тижня, з 17-18 жовтня, може посилитися до заморозків та навіть подекуди мокрого снігу", – зазначила вона. відео дня

Перед цим ще вдасться насолодитися помірним теплом, адже у найближчі середу-четвер, 9-10 жовтня, в Україні переважатиме суха, навіть сонячна погода з потеплінням до +18…+24 градусів.

Погода в Україні 8 жовтня

У вівторок, 8 жовтня, циклон покине територію нашої держави. Наша країна перебуватиме під впливом сухого антициклону, який розташувався над Чорним морем. Тому у вівторок в Україні опадів не передбачається, лише найближчої ночі ще будуть невеличкі опади на Сумщині, Полтавщині та частково Харківщині.

Температура повітря завтра буде досить комфортною, +17…+22 градуси, на півдні до +22…+25 градусів, трохи свіжіше буде в північних областях, +12…+18 градусів.

Погода в Україні 8 жовтня/ Facebook Наталія Діденко

Погода в Україні 8 жовтня/ windy.com

Погода в Києві 8 жовтня

У Києві 8 жовтня очікується погода без опадів із температурою повітря +16…+18 градусів.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну накриє циклон Finny – стало відомо, у яких областях похолодає і будуть дощі з грозами. Частину нашої держави накриють сильні дощі, а температура повітря опуститься до +10 градусів.

Також раніше повідомлялося, що в Україні будуть сильні пориви вітру та грози – стало відомо, які області України заливатиме дощами. Синоптик попередив про значні опади та поривчастий вітер в кількох регіонах України.

Нагадаємо, синоптики попередили, що багато областей України будуть "плавати" через негоду. Синоптики попереджають про те, що в Україну йде похолодання.

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